El nuevo «relato» de Cataluña

Toma de posesión de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña / ANDREU DALMAU

En Andalucía, como no podía ser de otra manera, la elección del socialista Salvador Illa como presidente de la Generalitat se siguió con enorme interés en los círculos políticos, si bien en menor grado en la sociedad en general. Cataluña entierra, en parte, la revolución independentista, manda al paro a Puigdemont y la política catalana abre una nueva etapa en la que el socialista Salvador Illa, como presidente de la Generalitat, inicia un proceso político con sólidos apoyos sociales. El PCS está en el centro de la política catalana y destacados empresarios se manifiestan a favor de los socialistas como fuerza central del sistema político catalán hasta el punto de que sea «el partido del orden», como tiene proclamado un destacado banquero, con gran cabreo de quienes militan en la intransigencia, o sea el PP y Vox.

Hay que reconocer el liderazgo de Salvador Illa, político prudente, realista y sensato, y la política diseñada por el presidente Pedro Sánchez que, con sus meditados silencios, aparece como personaje clave en la nueva etapa que inicia Cataluña. El Gobierno nombrado por Illa, con su transversabilidad, diferentes y plurales consejeros, tiene el objetivo de buscar el dialogo y consensos, dentro y fuera de la comunidad catalana. No lo tendrá fácil porque Puigdemont y su partido venderán cara su estruendosa derrota, pero mucho menos en el resto de España donde el PP, con Feijóo jugándosela, irá a degüello contra Illa y Pedro Sánchez por el futuro desarrollo y aplicación del convenio fiscal, con comunidades gestionadas por los populares, caso de Andalucía, donde la oposición es tan radical que ya el presidente andaluz ha abierto un frente activo para ir a la yugular política de Sánchez que, como es norma, se le hace responsable de todos los males y problemas que azotan a la España que se rompe.

De cómo explique Salvador Illa y el gobierno de Sánchez el convenio que les ha llevado al poder en Cataluña dependerá el futuro, tanto de uno como de otro. La incertidumbre es manifiesta y se desconoce, pese a lo que dicen unos y otros, si los principios básicos del estado del bienestar serán la columna vertebral de este proceso, al que no se puede renunciar. Igualdad y solidaridad interregional deben ser los baldones que marcan esta nueva etapa de la que no me atrevo hacer un diagnóstico, pese a las airadas protestas surgidas desde la derecha y las esperanzas abiertas en quienes militan en la izquierda. En el inicio de este proceso se han dicho tantas memeces sin base real que será preciso dar tiempo al tiempo y confiar en la capacidad política para buscar soluciones de consenso, basado en un diálogo abierto y sincero, algo que de entrada se presenta como una entelequia. La derecha, o sea el PP, y mucho más la derecha extrema, léase Vox, no cejarán en su empeño que no es otro que mandar al traste al presidente Sánchez, el dios de todos los males que nos asolan como sostienen día a día Feijóo y su fiel escudera, la señora Gamarra. Abascal, sin más, ya lo envió al averno.

Quienes opinan que el independentismo pasó a mejor vida, se equivocan. Puede que el procés atraviese malos momentos, pero no se ha ido, contra lo que se cree. Pero sí es cierto, como señala el profesor Oriol Bartomeus se ha ido deshinchando hasta sólo movilizar unos 2.500 irredentos, sometidos a la caótica voluntad de Puigdemont, los que estuvieron en el arranque de la fuga de quien pretende seguir siendo referencia de la independencia, algo que está por ver. Parece que en el horizonte se abre un futuro que pasaría por una España federalista, con lo que eso significa. Sánchez confía de nuevo en que el tiempo, como sucedió con los indultos y la amnistía, le acabará dando políticamente la razón y ya prepara el mes de septiembre para tomar las riendas obviando lo innecesario, las voces críticas dentro y fuera de su partido y que la derecha, con la derecha extrema, se suban por las paredes porque ven que hay legislatura por delante con Feijóo condenado a la más estéril y frustrante oposición.

Adenda: 1) Puigdemont seguirá dando por culo pero ha merecido la atención del Comité Olímpico Internacional (COI) hasta el punto de que en la olimpiada de Los Ángeles habrá una nueva disciplina atlética: «fuguismo Puigdemont». 2) El presidente Moreno Bonilla ha cuidado no molestar en exceso a algunos de los consejeros movidos o cesados. Siendo de derechas tiene una mano izquierda digna de resaltar. 3) La ministra María Jesús Montero, tal cual Pedro Sánchez, ha hecho de la necesidad virtud con el concierto fiscal de Cataluña.