El agua y el olvido

El clima se ha vuelto inestable en estos días. Hay danas que llenan de agua y barro gran parte del mapa geográfico de España. Hay lluvias en Murcia, en Mallorca, en Baleares… Pareciera que el universo quisiera deshacerse de nosotros y por eso manda estos avisos en los que las cosas se derrumban como si estuvieran hechas de papel. Corren unos tiempos en los que no se puede predecir el clima ni saber si va a acompañarnos en nuestro camino o vamos a tener que prosperar sin él. Las danas se suceden a lo largo de todo el territorio español obviando siempre Málaga. La cosa es que aquí llueve poco y mal. Siempre ha sido así. No importa, nos vamos apañando, recogemos el agua cuando cae y no salimos mucho esos días. Pero ahora no podemos predecir cuándo volveremos a oír llover.

El problema es que con el calor del verano mucha de la poca agua que recogimos el invierno pasado se está evaporando y hemos triplicado, en algunos puntos, la población. Así que estamos consumiendo recursos como si fueran ilimitados, pero no lo son. Ahora no interesa que salga en la televisión el nivel de agua de los pantanos porque entonces eso afectaría al turismo. Un turismo que viene a un piso turístico, come de lo que compra en los supermercados, y en contrapartida nos deja sin agua porque no tiene medida en gastar lo que no es suyo. Un turismo al que le vendemos nuestro porvenir sin que realmente veamos ningún beneficio, pero, aunque hubiera beneficios, quizá este fuera un caso de aquellos en los que cabe citar aquella vieja frase de Antonio Machado, «todo necio confunde valor y precio».

Lo que se está haciendo en este caso es creer que los turistas son mejores que los residentes y que por ello pueden venir sin complicaciones de ningún tipo y tratar a la ciudad como un hotel. Puede que este artículo no sea más que mi forma de poner en valor a los ciudadanos de Málaga, a los de Murcia, a los de Sevilla, a los de Baleares, a los de Canarias, a todos los que se sienten invadidos y menospreciados por la horda de turistas que se comportan como Atila el huno y a su paso no vuelve a crecer la hierba.

Nos merecemos unos gobernantes que no nos vendan por piezas al mejor postor, que no nos digan que nuestros problemas no son válidos, o suficientes, o relevantes. Nos merecemos algo mejor. Pero sobre todo nos merecemos tener esperanza en que la lluvia volverá en noviembre a limpiar un año que ha sido nefasto.