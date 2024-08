Con los cinco sentidos, que ya son siete

Para ser mudo la Madre Naturaleza exige haber nacido sordo, pero no todas las sordeces obedecen a ese principio natural. Ahí están, si no, los no pocos hablantines que instante a instante demuestran con orgullo y sin complejos que su aguda sordez, más allá de cualquier error de la Naturaleza, es una sordez selectiva que responde a un interés personal o partidario. Por cierto, cosa útil es la sordera selectiva en tiempos estruendosos para la política patria y para la de los terruños autonómicos.

Aún no está recogido por la RAE, pero pronto habría de estarlo: Ser sordo selectivo implica no escuchar ni a Dios (sic). En este sentido, una aparición me contó hace unos días que Dios se llama Dios y no Puigdemont porque llegó demasiado temprano. Si el Todopoderoso hubiera llegado un poco más tarde, sería don Carles el que le diseñara a Dios su agenda diaria, una agenda tan divina como falaz, sin pies ni cabeza más allá de la sabiduría extravagante de don Carles. Por cierto, si Houdini estuviera entre nosotros habría llorado de pena por el ir y venir de allá para acá y de acá para allá de don Carles en la frontera entre Francia y España. Infantil el hecho, infantil la intención, infantil la estrategia e infantil y peligroso para él el resultado, rayano entre la patochada y la astracanada.

La mayoría de las veces, nuestras meteduras de pata, las de nosotros los sapiens menos sapientes del universo, obedecen a no haber puesto nuestros cinco sentidos en marcha ya desde la fase de esbozo de la idea como proyecto. Por cierto, ojo al dato a propósito de los cinco sentidos: Ya no son cinco, sino siete, lo que conlleva la obsolescencia de la muletilla «con los cinco sentidos» y la conveniencia de automatizar la de su sucesora, es decir «con los siete sentidos». La verdad, para determinados individuos muy señalados, señaladísimos diría yo, siete sentidos me parecen demasiados para que ellos los gestionen solitos, como personas mayores.

Recuerdo que ha tiempo, cuando leí la novedad científica de los siete sentidos mi mente se puso en marcha y montó su propio teatrillo, y en el escenario vi a mi sentido de la vista, que entonces era el único sentido femenino, corre que te corre, a toda velocidad, huyendo de los otros cuatro que lo perseguían como poseídos por Eros en estado puro. No se lo pierda, amable leyente, mis sentidos del oído, del tacto, del gusto y del olfato, todos varones, perseguían a mi sentido de la vista con una sola intención: preñarla para perpetuarse en el grupo que de cinco pasaría a siete. Y aunque mi sentido de la vista no estaba de acuerdo hubo de sucumbir a la evidencia ya que sus perseguidores corrían por relevos y mi sentido de vista corría solo.

Como resultado de lo que antecede, cuando llegó el momento, la Madre Naturaleza obró el milagro y mi sentido de la vista alumbró un parto doble cuyos nacientes, ambos, guardaban rasgos de parecido con los cinco sentidos, que a partir de ese momento se convirtieron en siete. Los dos sentidos agregados se llaman interocepción y propiocepción, respectivamente. El primero de ellos, la interocepción, es el sentido que nos permite percibir las señales fisiológicas (dolor, picazón, latidos, hipo, respiración...) y el segundo, la propiocepción, actúa como testigo de la autopercepción de nuestros movimientos y de la posición de nuestro cuerpo en el espacio vital sin participación de la vista o, dicho de otro modo, la propiocepción es la capacidad de nuestro cerebro de saber la posición exacta de todas las partes articuladas de nuestro cuerpo, en tiempo real.

Independientemente de lo escrito hasta aquí, la carga emocional de los actos, de los encuentros y desencuentros, de las sorpresas, de las rupturas y los reencuentros... que justifican estados emocionales de calado, inexorablemente actúan sobre nuestros sentidos, que son medibles, aportando un matiz emocional que va mucho más allá de los siete sentidos que nos propone hoy la ciencia. ¿Cómo comprender, si no, a Shakespeare cuando nos brindó aquello de que «Oír con los ojos es una de las agudezas del amor» o a Miguel Hernández, cuando hablándole a su hijo nos legó aquello de «Es tu risa en los ojos la luz del mundo».

En cualquier caso, sépase, los sentidos ya son siete y no cinco.