Gobernar es legislar y pactar

Lo único que permanece históricamente de un gobierno democrático, más allá de memorias emocionales, son sus legislaciones y, de manera menos intensa, los pactos realizados. Legislaciones y pactos constituyen su legado objetivo que se proyecta sobre el porvenir, como un peso inevitable para los gobiernos sucesores. Por esta razón, aparece de manera tan relevante el poder parlamentario pero también los decretos leyes, que salvan de encrucijadas delicadas a quienes gobiernan en un momento dado. Y por esta misma razón, Congreso y Senado, en el caso español, comparten la responsabilidad gubernativa de quienes están al frente del ejecutivo. Este marco es el de cualquier democracia que se precie, porque solamente en él, el judicial puede funcionar con visos de respeto al ejecutivo y al legislativo. Los tres grandes poderes democráticos avalan las leyes pero los pactos gubernamentales escapan a su proverbial condicionamiento. Pactar no es lo mismo que legislar. Puede resultar mejor o mucho peor, porque es frecuente que lo pactado acabe por convertirse en leyes, más o menos luminosas.

Todo lo anterior, con lo que se puede discrepar porque no hay teoría política absoluta, todas son movedizas en función de las circunstancias históricas, todo lo anterior viene a cuento por lo que está sucediendo en España y en el mundo actualmente. En España, el presidente Sánchez y su coalición no dejan de legislar para llevar adelante sus planes de cambiar el «modelo de sociedad», ahora mismo en cuestiones relativamente puntuales (amnistía y familia, entre otras), pero puede ambicionarse mucho más, como sería todo lo referente a la estructura socioeconómica estatal, creando un estado federal o confederal, como permite intuir el proceso catalán. Las sociedades se transforman para bien y para mal a través del corpus legislativo gubernamental, con específico protagonismo de cada uno de los parlamentarios. Porque las leyes no se votan en abstracto sino mediante votos concretos que tienen cara y nombre. Un detalle del que solemos prescindir al valorar de qué manera un proyecto de ley ha conseguido alzarse con la victoria. Propiamente, no son los partidos sino las personas las que deciden.

Pero, desde hace un tiempo y con mayor intensidad, tan relevantes como las legislaciones son los pactos entre diversas fuerzas políticas. Pactos que debieran ser legales, faltaría más, pero que además también tendrían que posicionarse como éticos desde un punto de vista constitucional. De esta manera, muchos pactos solamente para perpetuarse en el poder, son espúreos porque ofenden al espíritu de lo constituido. No olvidemos la expresión del presidente Sánchez: «No siempre lo legal es ético». Pues donde dice legal, pongamos pactos. En este sentido, nos parece que la mayoría de los pactos establecidos para llegar al Gobierno de Coalición dominante adolecen de poca eticidad y solamente pretenden desarrollar el poder adquirido una y otra vez. Lo que, a la media, resulta discriminatorio y políticamente deshonesto. No se dice que sea ilegal, en absoluto. Se dice que la eticidad del pacto puede ponerse en duda. Y entonces, lo que resultaría afectada es la conciencia de los formantes de tales pactos.

El amigo Voltaire, escribía: «El último grado de perversidad es hacer servir las leyes para la injusticia». La frase puede matizarse o edulcorarse, pero responde a situaciones conocidas por todos en estos momentos. Y en estos casos, aunque duela, solamente tenemos una escapatoria para sobrevivir decentemente: la acción judicial, último reducto democrático existente en toda sociedad, en caso de que no sea una dictadura soterrada. Con la Constitución en la mano, como si fuera la Biblia chavista, el presidente Maduro legisla y pacta sin rubor alguno, hasta no aceptar el poder popular de las urnas. No basta con legislar y pactar, mucho más importante es el «cómo se legisla y cómo se pacta». Es decir, cómo se guía la democracia. Y en este sentido adquieren relevancia los asesores áulicos de los políticos, poder en la sombra del que apenas se habla. Un hombre como nuestro Sánchez no se inventa la realidad porque se la ofrecen en bandeja quienes le rodean. Si bien es él mismo quien toma las decisiones definitivas. Siempre he pensado que los ciudadanos deberíamos conocer en concreto quiénes son los asesores de nuestros hombres y mujeres públicos. Entenderíamos mucho mejor de qué van legislaciones y pactos. Y se profundizaría la democracia. En mi caso, en dos ocasiones me han solicitado participar en la elaboración de discursos políticos de alto voltaje, y en ambos casos me negué para preservar la independencia profesional. Pero entonces, comprendí la relevancia de tales personas. Queda apuntado.

Nos esperan meses de complicaciones permanentes por la sencilla razón de que la estabilidad del Gobierno central y catalán dependerá de leyes y pactos, en los que el Gobierno de Coalición demostrará su calidad democrática. Y nuevamente se pondrá sobre el tapete hasta qué punto la ambición del poder es todo de todo. Lo más preocupante es que este devenir gubernamental pueda afectar a la estructura misma española en su totalidad, pudiéndose llegar a un salto cualitativo en la forma estatal actualmente constitucional. Siempre es positivo adelantarse a cuanto pueda suceder y nos afecte. El presente siempre es dinámico. Y nosotros somos ese dinamismo del presente hasta crear un futuro determinado. Tal es la voz ciudadana, a la que ninguno de nosotros debiéramos renunciar.

Y si contemplamos la situación internacional, pues qué quieren que les diga. Antes de Navidad, nuestro mundo puede sufrir modificaciones sustanciales. Ucrania, Gaza y las elecciones norteamericanas decidirán nuestra convivencia. Mientras que lo de Maduro y lo de Puigdemont casi se convertirán en «películas de acción» cuyo final solamente lo conocen quienes desconocemos. Vaya que sí.

