así te miro pasar…

Me entretengo en casa leyendo de Molly, la esposa de Leopold Bloom. No es que sea una señora muy interesante, pero dio pie a un libro maravilloso, Ulises. El padre de la susodicha fue un soldado, Brian Tweedy, del Regimiento de los Royal Dublin Fusiliers del ejército británico. Ya en 1871 llegó a Gibraltar y se casó con una mujer española, Lunita Laredo, un nombre más propio de la frontera norte de México. El caso es que Luis Alemany señala que cuando Molly miraba la luna en Dublín, pensaba en su madre. Aunque no hay pruebas, se dice que Lunita tuvo que ser una prostituta española en Serruya’s Ramp, el barrio rojo de Gibraltar a finales del XIX. Y tirando del hilo y pasando por la cantante Dua Lipa llego hasta Mr. Starmer. Y es que el british boss se aprovecha de las protestas en la calle para atacar la libertad de expresión en el Reino Unido, como señala Toby Young, fundador de Free Speech Union. Sabemos algunas cosas -otras son secretas-, vehículos con cámaras para la identificación facial de los manifestantes y hasta un enlace de la Fiscalía que advierte al usuario de las redes, «¡Piensa antes de publicar!». El Gran Hermano te vigila, y no es ficción, como Molly.

También es verdad que en todas partes cuecen habas. Caso de la integración por absorción -mejor sería decir fagocitación- de la Federación de Comercio de Málaga en otra del mismo gremio, traicionando la trayectoria de la asociación que presidió el ya fallecido Enrique Gil, contrario a la desaparición de la misma. Pero, en fin, el 27 de septiembre se verán en el juzgado las medidas cautelares que correspondan. Hasta después de muerto, Enrique le da quebraderos de cabeza a los malandrines y follones del Quijote y de todos los tiempos. Genio y figura hasta más allá de la sepultura.

En cuanto a la huida del prófugo en Barcelona, no podía esperarse otra cosa de él, de los mossos y hasta, si me apuran, de Lady Gaga. Poco misterio. El cuerpo policial catalán ya hizo un papelón el 1-O cuando el referéndum, el 17-A con ocasión de los atentados terroristas en las Ramblas y ahora tocaba otro para que no se perdiera su memoria. El CNI fue desconectado por exigencias del guión, escrito a cuatro manos entre los indepes y el Gobierno, y Marlaska se escuda en que las competencias y blablablá, así que… vámonos a la República Dominicana, como Felipe y Pepe Bono, que ellos sí que saben.

Por eso, en el transcurso de un ágape de este ferragosto, hablamos de un antecesor del susodicho, Luis Companys, también amnistiado en 1936 y uno de los mitos averiados de los separatistas catalanes de hoy. Uno y otro dieron sendos golpes de Estado, aquel contra la República, este en la Monarquía, uno fue fusilado, el otro cayó preso de patas en una trama rusa que investiga otro juez valiente, Aguirre. Pero quizá lo más sobresaliente del primero fueron sus órdenes de represión cruenta de quienes rechistaban, que las fuentes más moderadas cifran en 8.000 asesinatos. El último presidente de la República, Manuel Azaña, reconoció por escrito la pinza abyecta de aquel nacionalista con la extrema izquierda del momento, fórmula química explosiva que sigue vigente en nuestros días y ahora cogida de la mano de la islamoizquierdista.

Y otro error en otra ley, la de paridad del Ministerio de Igualdad, que abre la puerta a los despidos por adaptación de jornada. Un ejemplo de buen hacer legislativo también fue la ley (orgánica, para más inri) del ‘solo sí es sí’ que puso en la calle a los señores violadores. Y es que sin mala leche no hay arte.

Menos mal que nos queda el grande de Albares para compensar, que justifica el lobby de Rodríguez Zapatero con el despiadado Maduro. Nunca conoció la España democrática un gobierno tan distraído y sin condena de un liberticida exageradamente exhibicionista. Y en esto reaparece Feijóo, desaparecido desde el día de Santiago, aunque no nos habíamos dado cuenta, la verdad. Ahora, ya podemos dormir tranquilos. León Felipe nos dejó:

Cuántas veces, Don Quijote,

por esa misma llanura

en horas de desaliento

así te miro pasar…

y cuántas veces te grito:

Hazme un sitio en tu montura

y llévame a tu lugar;

hazme un sitio en tu montura

caballero derrotado,

hazme un sitio en tu montura

que yo también voy cargado

de amargura

y no puedo batallar.