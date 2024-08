La foto de un momento

Esto es la Feria de Málaga (en la Plaza de la Constitución): risas y baile / Gregorio Marrero

Cuando a alguien normal y corriente como yo le hacen una foto para un periódico no suele pensar que acabará en un archivo gráfico, un banco casi infinito de imágenes que podrán ser utilizadas y reutilizadas tantas veces como se quiera. Quiere ser amable con el fotógrafo, mostrarse más o menos en condiciones y esperar que el resultado no dé demasiado vergüenza.

Pero lo cierto es que uno acaba en una hemeroteca y ahí terminamos nosotros: año tras año, año tras año, suplemento especial de Feria tras suplemento especial de Feria, la foto de mi exmujer y yo bailando con euforia y sonrisas pletóricas. La verdad es que entiendo que recurran a ella tantas veces: es una imagen bonita, está muy bien tomada por el fotógrafo y nosotros ella y yo salimos exactamente como éramos entonces y en ese justo momento: una pareja enamorada a la que poco le importaba todo. Pero ya no somos esa pareja. Terminamos bien, que conste, pero tampoco es que me haga demasiada ilusión verme cada año en el periódico con ella, recordándome aquello.

A ella le da igual. Cuando le comento mi molestia se echa a reír, supongo que recordando uno de los motivos por los que terminó divorciándose de mí. Reconozco que la cosa ha terminado siendo una pequeña obsesión inútil pero fastidiosa, como si realmente no estuviera divorciado del todo hasta que esa imagen desaparezca para siempre. Se lo terminé contando al psicólogo. El hombre se lo tomó muy en serio y me sugirió: «Podrías hablar con el periódico y pedirles que eliminen la fotografía de su archivo».

Y me animé a hacerlo. Esa misma tarde llamé a la redacción del periódico y pedí que me pasaran con el departamento de documentación. Me había preparado un rollo del derecho al olvido que había leído por ahí por si acaso mostraban reticencias, pero no hubo necesidad: una chica muy amable procedió a eliminar la instantánea del archivo (eso me dijo: habrá que confiar) y me pidió infinitas disculpas por las molestias. «Nada, nada, muchas gracias a ti», le dije antes de despedirme y arrepentirme de la llamada que acababa de hacer.