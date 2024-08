Héroes de Carrefour

Si este verano tienen la ocurrencia de sufrir un jamacuco, espero de corazón que no les pase en la puerta del Carlohaya, sino en el Carrefour, lo digo por su bien. Y es que mi cabeza anda regular, como ya han podido ustedes comprobar al leer mis columnas, pero les confirmo que estoy mal de la cabeza, literal. A mi cerebro le da por desconectarse a modo pasillo en peli de miedo, apagándose poco a poco, por partes, primero un leve mareo, después eco/sordera en los oídos, seguidos de visión borrosa o ceguera, para luego desconectar las piernas a lo loco y de ahí al suelo, pasillo apagado, esperando el repullo del asesino con su hacha o su cuchillo ensangrentado, yo en cambio no veo a nadie, caigo en un sueño flotante, de silencio y destellos de colores, que alguien me arrebata a base de hostias o gastando mi nombre. Es entonces cuando la cruda realidad reaparece y solo veo caras, muchas caras, ofreciéndome gominolas o Coca-Cola, algún abanico, caras de preocupación, alguien me agarra la muñeca, me tiran agua por la cara, me conozco más techos y cielos que bebé en un carrito.

Le llaman síncope vasovagal, yo le llamo simevoyalsuelolevantadmelaspiernasynomedeis niunaputacocacola. En mi familia somos expertos, mi madre desde el embarazo se iba metiendo en multitudes para caerse al rato montando el espectáculo, mi hermana lo heredó, mi hija también y hace poco la tuvimos que sacar de la cueva de La Pileta corriendo más que los neandertales huyendo del león de las cavernas.

El truco de las piernas para arriba no falla, así que yo para no liarla demasiado, suelo tumbarme en el suelo y levantarlas, aunque me miren raro. El último espectáculo lo di en un Carrefour, yendo con mi hijo, me empecé a sentir mal y le advertí: cariño, si me caigo, no te preocupes, subo las piernas y se me pasa. Avisé a una trabajadora de la charcutería, perdone, me voy a sentar que me estoy mareando. Muy amable, me ayudó, pero en vez de sentarme, fui directa al suelo. Cuando abrí los ojos tenía a media plantilla de Carrefour sobre mi cabeza, una chica sujetaba mi mano izquierda y me decía, no te quejarás, que te he traído a los más guapos. Efectivamente, allí estaban como ángeles un par de ojos azules entre flipando y ayudando, con mis piernas en las manos. La ventaja de estar en Carrefour es que había de todo y me trajeron un cojín, agua fría y del tiempo, una pajita para tomarla más cómodamente y no me hicieron una barbacoa por no molestar con el humo al resto de clientes. Cuando llegó la ambulancia me dio pena irme. Me llevaron a urgencias de un hospital público y estuve 7 horas viendo pasar navajazos, gente llorando, personas mayores y desatendidas, borrachos descalzos y poco personal con pocas ganas. 7 horas esperando para un electro y un análisis de sangre que resultaron papel mojado. Así que no lo duden, si los calores obligan a su cuerpo a pegarse la hostia, que sea en lugares amables, con aire acondicionado y un poco de cariño, si es posible, porque a veces vale más una mirada de preocupación sincera y una mano tendida, que cien batas blancas por fuera y quemadas por dentro. Gracias Daniel y equipo. Siempre agradecida, casi te ganas el anillo.