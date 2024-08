La importancia de no pasar el test

«Yo nunca he actuado, solo he sido yo», dijo al parecer Alain Delon en Cannes, cuando hace un lustro (ya con 83) le dieron la Palma de Oro de Honor. Debemos creerle: aunque su yo fuera en sí mismo un personaje, el de quien tuvo una vida difícil a fuerza de hacerla difícil, al actuar no traslucía una segunda capa actoral. Sin duda entendía a mujeres y hombres (no tod@s, claro, mucho menos de hoy) en su devoción al macho y administró ese saber afinando la elegancia canalla del propio personaje. Desde hace décadas era ya pasado: hoy no hubiera resistido en el mercado el peso de las imposturas de lo políticamente correcto, pues hasta para proscrito hay que hacer concesiones. En todo caso había en él perfiles -acerca del homoerotismo, la eutanasia o la herencia, por ejemplo- que lo hacían inclasificable: no pasaría el test en ningún prototipo. Ni las necrológicas han logrado encasillarlo.

