Amistad simétrica.

Sin darte cuenta tus pies estabilizan el ritmo de avance. Un ritmo de régimen estacionario, estable, constante, tuyo. Un pie y luego el otro. No es la primera vez, es tierra conocida. Muchas velas iluminan la esquina de una iglesia. Gente que pide, que espera. Gente que quiere que su fuego encienda otros fuegos. En la esquina de un banco del templo una chica saca un ukelele. Su plegaria cantada nos rompe un poco en pedazos a todos. Una niña se sienta a su lado y sonríe. Una pareja japonesa camina por un páramo, mayores, andan lento, a conciencia. Como queriendo alargar el Camino, que dure más. Me reconozco en ese intento de alargar un poco más las pocas cosas que me interesan. Nieblas de Pirineo, cencerros de vaca. Un hospitalero que te acoge y que te dice que es de Holanda. Voluntario, está allí porque quiere, sin pedir nada a cambio. Tú te irás y él se quedará acogiendo peregrinos muchos días más. Canto gregoriano de fondo mientras te estampa el sello y te sonríe. El sonido de las pisadas en la tierra. Una noche sin dormir. Leer. Bañarte en un río. Comer fruta. Enviar una postal. Sentir frío. Gente que busca algo, como tú. Me gusta. Notas con frases escritas a mano en los árboles. A veces calor, mucho calor. Un padre camina con sus dos hijos. Qué mensaje más potente para ellos. Aprenderán que guardar silencio acompañado, ponerte al límite físicamente, conversar con tu padre y una baraja de cartas para las tardes es mejor que cualquier pantalla. Una gramola en una cafetería de un pueblo que reproduce ‘Waterloo’, de Abba. Por un caño sale agua del manantial. Por tu cabeza pasa tu vida entera. Tres toques lentos de una campana despiden a alguien en un pueblo. Sigues caminando. Con tu mochila, porque no eres un turista, eres peregrino. Tú no te alojas, te acogen. No buscas ocio, sino sentido. No evitas las dificultades, las aceptas como parte imprescindible de tu viaje. Y tu viaje es tu vida. Porque el turista deja de serlo cuando termina su viaje, pero el peregrino lo es toda su vida. Como el hilo que te une a quien camina contigo, que teje una amistad que durará toda la vida. Una amistad que comparte miradas e inquietudes. Una amistad que es comunidad, familia elegida. Una amistad que comprende tus grietas internas, tus decepciones. Y las acoge y las sana. Una amistad que sabe perdonar. Una amistad que abraza la profundidad y la sensibilidad como talento compartido. Una amistad de silencio y de largas conversaciones. Una amistad de movimiento y de quietud. Una amistad que respeta la distancia y la cercanía. Que valora la utilidad de lo inútil. Una amistad anclada en el respeto. Una amistad que es necesidad profunda y fecunda; humana y real. Una amistad que no se piensa, estudia o prepara. Una amistad que surge de ser casa para el otro, de compartir la vida, de tener cosas en común. Una amistad que no pide nada a cambio. Una amistad para caminar y también para parar. Para llorar y celebrar. Una amistad que es regalo inesperado, don recibido. Una amistad de entraña. Una amistad simétrica.

