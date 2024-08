Kanka, te equivocas. Me refiero a eso que pregonas en la Feria, de que Málaga es para los malagueños. Comprendo la intención del mensaje, pero no lo veo certero. No.

Málaga debería ser, Málaga. La tierra donde naces ,marcará tu carácter, tu personalidad. Es su clima quien dirige. Su clima, y sus devenires históricos .Quiero decir pues, que el malagueño no hace Málaga, es a la inversa. Bienvenidos sean quienes apuesten por esta tierra, pero, con la inevitable condición de no retocar, maquillar, pincelar, su esencia. Es la esencia propia de esta tierra la que debe prevalecer por encima de cualquier acto servil y acomodador ante el que llega. Y hoy, y viene de atrás, esos actos, suceden de la mano del propio malagueño. Málaga será Málaga, si su esencia, su olor, sus filigranas, ni se tocan, ni se barnizan, ni se venden. Y se tocan, se barnizan y se venden, con el beneplácito del mismísimo malagueño y el servilismo de sus jerarcas.