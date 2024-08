El político de izquierdas y los toros

Pañuelos blancos en La Malagueta. / Álex Zea

Ahí estaba el político malagueño de un partido de izquierdas en su casa, comiéndose la cabeza: ¿debería ir a los toros esta Feria? Desde que le invitaron a uno de esos burladeros de gente influyente y con mano donde hay que tenerla no había dejado de pensar en la cosa. Si militara en un partido de izquierdas total no habría dilema (vamos, es que ni le habrían invitado), pero este señor está un poco ahí y un poco acá, ya saben, claro, y pasa lo que pasa; en menos que canta un gallo tienes una crisis que gestionar porque ahora mismo es una foto en un burladero y te la montan en redes: que si asesino, que si cómplice, que si en realidad eres fascista, que si tienes la conciencia manchada de sangre...

El político pensó que podría ir a La Malagueta, pero con un argumentario preparado por si alguien le preguntaba después o le escribía un comentario mordaz o directamente insultante en su post de una red social: que si Picasso, que si Lorca, que si Goya, que si los hermanos Machado... «La verdad es que siempre sacamos los mismos nombres en estos casos», suspiró el político de izquierdas no total.

O podría no ir a los toros, claro; sería lo más fácil, pero le resultaría inevitable sentir que una vez más se encontraría demasiado lejos de donde se cuecen las cosas, de donde las sonrisas y los apretones de manos se terminan traduciendo en... pues en lo que este hombre no tiene ahora mismo.

Arrinconado por los pros y los contras de la situación, el señor se sentía casi como un torero, buscando colocarse en el mejor lugar del albero para plantear la faena. Hasta el hombre había googleado frases taurinas para no dar la nota en el burladero, y encontró ésta de Antoñete: «La colocación es imprescindible. En el toreo y en la vida. Hasta para tomarse una cerveza en la barra de un bar conviene estar bien colocado». La soltaría, sí o sí. Si es que va.

De momento la compartió con su mujer antes de pedirle opinión sobre el asunto: «¿Qué hago, cariño? ¿Voy o no voy?». Ella, piadosa, dribló la cuestión para evitar responder lo evidente (que el hecho de que su marido fuera o no fuera a los toros no le importaba a nadie más que a él, que sus cuentas en las redes sociales apenas llegan a los cuatro dígitos así que poca escandalera se iba a montar y que esa tarde acabarían matando a seis toros con o sin su presencia) diciéndole: «Tú por lo pronto hazle caso a Antoñete y cólocate ya en la mesa que vamos a almorzar».