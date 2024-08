Bailar el «Dancing Queen» en tiempos de Feria

El reparto de 'Mamma Mia!'. / L .O.

Hay ganas de feria, esa expresión de juventud capaz de justificar todo un cordón sanitario. Aunque no reconozcamos tal hipérbole, una semana de fiesta donde el vino dulce supone casi la primera comida del día (de madrugada) y un bol de patatas asadas la forma más indigestiva de trazar el camino de regreso a casa, es una malagueña formula de la felicidad. Tan de verano, y más cuando nos acercamos a su cierre.

Casualidades del destino -el mejor guionista del mundo- fue en horas resacosas cubrir esa necesidad incipiente de volver a ver Mamma Mia!, película efeméride del verano. Como excusa de prolongar lo estacional, emulando el efecto Phineas y Ferb de unas vacaciones infinitas, me sumerjo en las aguas cristalinas de una peli que desde niño me ha dado la vida. Canciones de ABBA que en boca de actores ya en el estatus de leyendas suenan aún más románticas, proporcionalmente también duelen más, al ritmo que habla sobre los sueños compartidos y echar el trapo al album de fotos que demonizamos en el trastero. No porque tengas que descubrir que siempre tuviste 3 padres, es más por el hecho que recordar es hacerlo por todos los que nos hicieron. Como Donna a Sophie. Hacer tributo de lo que pertenecemos, como una feria a menor escala que se celebra en las pequeñas calles y a oídos sordos de los invasores. Vivimos en tiempos donde la ciudad, turistificada, relega al ciudadano a un caritativo personaje secundario: ir al bar más apartado, cerca de la playa más apartada, una vida que es, en términos de cine, como un subtrama que decora la presencia de sus estrellas, los invitados, los extranjeros, despectivamente, guirilandeses.

Dentro de la parafernalia visual, donde todo lo que no se piensa se canta, hay un subtexto filosófico que Mamma Mia! plantea sin querer: el pensamiento epicúreo, o la propia búsqueda de la inestabilidad para huir de dogmas y descubrir un sentido en un ficticio paraíso de islas griegas. Al final, todos debemos madurar y acatar que no se puede amar sin germinar raíces. Aprender a crecer, no tanto de brazos y pies, sino a hallar la belleza en el estancamiento. No a quedarse quieto, pero sí a asimilar que no todas las olas se pueden surcar a la espera de hacerlo con las mejores. Donna -ya para nosotros siempre será Meryl Streep- no quería sentar la cabeza hasta que halló en el amor la permanencia. Una hija que sacrificaba todo lo demás. La quietud de un sueño, un hotel que iluminaba el olvido de una aldea que radiaba blanco y vida a través de la música.

Grecia no será Málaga pero en algo se parecen: las ganas irreparables de sus habitantes por sobrevivir cuando llega la tormenta. De bailar los pies en la arena y quemarlos hasta que el sol se canse de mirarnos. De cantar al pasado, recordando a quiénes nos tejieron ese traje de flamenca y que desgastamos orgullosamente entre sudor y Cartojal, entre saetas que alguna vez nos entonaron a ese oído infantil que ahora cobra vida, con más alcohol que verguenza, y desafina al ritmo de esa guitarra pública que preside sonoramente toda la calle Larios. Algunos nos quieren echar desde La Torre, pero si pretenden hacerlo, en Feria o en Navidad, tendrán que bajar y arremangarse. Porque siempre hace más calor cuando hay que mojarse.

Hasta que el calendario dicte sentencia y pare la música -con esos anuncios que amargan la existencia de cualquier niño interior en ese rótulo caligrafiado por el mismo demonio (Vuelta al Cole)- tocará siempre bailar el Dancing Queen. Y si ha llegado el período de reinserción a ponerse la alarma, sigue bailando, aunque ahora sin playa, y sin que se entere tu jefe. O tu profe.