¿La Feria de los ricos?

El Cortijo de Torres, en una de las noches de la Feria. / Gregorio Marrero

Existe en la sociedad actual un discurso implantado a la perfección para enfrentar a las personas constantemente. Ese juego malvado hace que la gran masa viva en constante conflicto. Hay quien culpa al PSOE de Zapatero con su «Nos conviene que haya tensión» fuera de micro a Gabilondo, otros lo achacan a Podemos y el 15-M y su «casta», otros al horrible planteamiento del gobierno de Aznar con el 11-M y últimamente la culpa de todo esto lo tiene Vox, Alvise Pérez y las redes sociales como concepto ambiguo.

La realidad es que, sea como fuera -y probablemente con un poquito de ayuda de todos los anteriormente mencionados- la gente vive en constante crispación y alrededor encuentra aplaudidores para menear el tiesto una y otra vez. Hay que pelearse. Hay que insultar, criticar y sacar las garras al que manda porque se da por sentado que lo hace mal.

En nuestra ciudad, como en el resto de España, uno de los teoremas aplicados para el enfrentamiento del personal es el de la lucha encarnizada entre ricos y pobres. La lucha de clases. El señalamiento de unos y otros para demonizar al contrario y sacar -supuestamente- algún rédito electoral.

Esta historia la vemos constantemente. En Semana Santa se ha intentado colar el discurso de que se ha privatizado para echar a pelear a la gente y ha llegado a cuajar en alguna ocasión. Ídem con el turismo -al que se culpa de absolutamente todo y que tiene colgada la cruz de rico cuando aquí viene gente de toda clase y por distintos niveles económicos y, estos días, también ha entrado en la ruleta de la porquería la Feria de Málaga.

Una cosa tan maravillosa como ridícula pues hemos tenido que presenciar a políticos pidiendo que se controle y limite el precio de la comida y bebida que se sirva en las casetas. Pero, lo más de lo más, es que ese mensaje rodeado de populismo, mensajes rancios y propios de otro tipo de sistemas no occidentales, tiene un público -limitado, eso sí- que lo aplaude y compra.

Y claro, aquí llega la parte fea y desagradable. Las verdades incómodas. Y es que a la feria va todo el mundo que quiere. Y en Málaga, además, viene siendo así desde hace muchísimo tiempo, pues el formato de nuestras fiestas hace que la gente se lleve su comida, haga botellones, elija libremente a qué caseta ir y además pueda acceder a todas de manera completamente libre y gratuita por su carácter abierto.

Usar ejemplos maliciosos como el de una carta de una caseta de una empresa malagueña ejemplar o un cartel seleccionado de otra donde los precios sean más altos no es ejemplo de absolutamente nada. En la feria hay casetas de todo tipo. Lo mismo que en el centro hay bares y bares. Y hay discotecas para un perfil de consumidores y otras para otro. Pero lo realmente destacable de esta absurda polémica es una vez más el espantoso discurso que pretende enfrentar a la gente en una irreal lucha de clases que no existe.

La Feria de Málaga está teniendo este año casetas hasta los topes de gente hasta bien entrada la madrugada. ¿Son ricos todos esos jóvenes que están allí? ¿Los centenares de hombres y mujeres que están llenando las casetas bailando, bebiendo y tomando copas son multimillonarios? Viendo los coches aparcados, sus marcas y modelos, yo diría que no. Y no he logrado encontrar la fila de los coches con chofer por ningún lado. Pero sí que he visto colas para coger taxis, uber o Cabify -según el que sea más barato en ese momento, y mucha gente en autobús de línea. ¿Dónde está ahí la riqueza de los usuarios? ¿Dónde está la gente que no ha ido a la feria porque este año es muchísimo más cara?

Cuidado con jugar, una vez más, con las miserias y problemas de la gente para intentar sacar algún voto. Primero porque es indigno y segundo porque a tenor de los resultados tan malos en las elecciones una y otra vez, es evidente que el plan no es el mejor y así les va en las elecciones y encuestas.

¿Cómo es posible que en Málaga se lea a más gente protestar por el precio de una botella de vino de feria que del litro de aceite de oliva que está por las nubes? A lo mejor es que saben que de lo del aceite no tiene la culpa el alcalde y entonces descartan hacer nada pero es muy llamativo que quieran distorsionar la realidad para hacer ver que la Feria de Málaga es una cosa de ricos o excluyente cuando se trata de todo lo contrario.

Un coctel de desconocimiento y ánimo de rajar sin sentido hacen que muchas personas se sumen al carro y la gente ya esté dispuesta a llevarse unos días con un discurso falso sobre lo pobres que son, que la culpa es del alcalde, que hay que ver lo caras que son las casetas y que a ver si el ayuntamiento hace algo para que limiten el precio del cartojal y los camperos porque esto ya es intolerable…

La gente es así. Y en realidad no pasa nada. Ya que, igual que se suben a este carro, se bajan al rato porque les convenza más otro asunto o discurso. Pero donde sí pasa es en la clase política que -se supone- debería ser ejemplar, con nivel y solvente como para trasladar a la ciudadanía los problemas reales y las soluciones para atajarlos en vez de vender historias que rozan lo ridículo y son en parte un insulto a la inteligencia de los malagueños.

¿A alguien se le ha pasado la cabeza pensar que el coste de las cosas en la Feria ha subido lo mismo que absolutamente el resto de cosas? ¿La gasolina del hombre que le asa las patatas la compra a un precio más bajo por vender patatas asadas? ¿Hay una dispensa en los impuestos o el gasto de la luz, el agua o el gas al que produce el vino? ¿A la familia que se tira dos semanas montando la noria que viene, a lo mejor, de un pueblo a 600 kilómetros le regalan el gasoil? ¿Por qué hay gente empeñada en llevar a la mínima expresión algo que sabemos perfectamente de dónde proviene?

Un litro de aceite está a más de diez euros por el sitio más corto. La gasolina más cara que la tinta de impresora. El vaso de plástico tiene una tasa altísima porque la ecología nosequé. Pero oye, que la culpa de que todo sea tan cara es de los ayuntamientos. Y en este caso de la Feria, del alcalde. Toma ya.

Hubo una señora que se hizo famosa por salir en el programa Callejeros de Cuatro. Ella -que se ve que no estaba bien de los nervios- gritaba «¡Arcarde, dame una caza!” y todos nos reíamos. Ahora, con otras palabras, tenemos representantes políticos que exigen el derecho a emborracharse dignamente y por poco dinero, limitando el precio al que la gente venda las cosas. Cuidado, porque estamos -están- a un tris de ser un meme.

Viva Málaga.