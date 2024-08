Osetkowski, en un partido con el Unicaja en el Carpena. / ACBPHOTO/M.POZO

En una canción dedicada a la principal avenida de San Petersburgo, Franco Battiato cantó a la perspectiva Nevski. El nombre de la avenida principal de la «Venecia del Norte» construida por el Zar Pedro I el Grande sirvió al cantautor italiano para denunciar las masacres rusas en la revolución de octubre para unos, y para otros simplemente para contar la dureza de la vida cotidiana en Rusia. La Nevski es una avenida de cuatro kilómetros y medio que recorre la ciudad patrimonio de la humanidad y recibe su nombre de un líder militar ruso del siglo XII que fue canonizado por la iglesia ortodoxa en el siglo XVI.

El verano en el baloncesto malagueño ha estado marcado por la perspectiva Owski. Primero Osetkowski, después Balcerowski, y ahora los dos, según aumentan las posibilidades de quedarse del americano y el polaco parece volver al mercado. Dylan es para mí el mejor jugador libra por libra, como dicen en el boxeo, de esta plantilla. Sus pasadas temporadas así lo demuestran y su salida parecía cantada para este verano hacia el Barcelona u otro equipo de la Euroliga, pero lo ocurrido en los play off lo cambió todo. Desde fuera no era explicable el bajón de rendimiento del jugador de San Diego, luego supimos el motivo. La tardanza en pronunciarse de las autoridades competentes provoca una gran indefensión en el club y el jugador, que miran al futuro con incertidumbre. No es lo mismo una sanción de 4 meses, que de dos años o un simple aviso sin sanción como ha ocurrido hace unos días con el número 1 del tenis mundial, el italiano Jannik Sinner.

Decía el presidente López Nieto que ahora mismo Dylan puede jugar porque no hay sanción sobre él. Es cierto, y aún complica más las cosas. Un partido jugado por él podría poner a cero el contador de su posible sanción. Por en medio se ha cruzado la oportunidad Killian Tillie, una opción que Unicaja no podía dejar escapar porque añade a un jugador que en condiciones normales no sería del mercado malagueño y que puede dar un salto de calidad al grupo de Ibon Navarro. Con el francés son 13 los jugadores con contrato, pero en el horizonte vuelve a aparecer el polaco Balcerowski. Una estrella de 23 años, que es cupo en la ACB y con quien hay un compromiso de fichaje si abandona, como parece, el Panathinaikos. Pero claro, serían 14 jugadores con una rotación interior complicada con ambos, más Tyson Perez, Melvin Ejim, David Kravish y Yankuba Sima.

Una sanción larga para Dylan podría solucionarse con la incorporación de Balcerowski, una sanción intermedia sería un problema y una sanción corta o inexistente todavía podría provocar la salida del norteamericano. La situación me provoca muchas preguntas para las que no tengo respuesta, pero que pueden ser claves para entender las próximas temporadas del equipo cajista.

De no producirse una sanción inmediata y viendo el rendimiento del final de la pasada temporada, ¿está Dylan preparado para jugar con esa presión? Después de decidir irse, si tiene que continuar, ¿volverá Osetkowski a ser el que conocimos? Si hay una sanción de larga duración, ¿debe el club respetar el contrato, cortarlo o aprovechar la situación para darle confianza al jugador y firmar una renovación multianual? Si no hay sanción, ¿debe quedarse o buscar una salida que beneficie a ambos? Mi opinión es que cuanto más minutos pueda jugar Dylan Osetkowski al 100% con Unicaja, mejor.

Si finalmente, como parece, Olek Balcerowski sale al mercado, ¿debe el Unicaja ficharlo independientemente de lo que ocurra con Dylan? O debe dejarlo libre para que vaya a otro equipo. ¿Puede un equipo dejar pasar una opción de mercado como esa, aunque suponga jugar con una plantilla de 14? Ibon ya se ha posicionado a favor de una plantilla de 13 jugadores. ¿Debe el club respetar sus deseos o aprovechar el mercado? ¿Es viable que este grupo siga unido con dos descartes por partido? Si la ley de Murphy se cumple y los problemas físicos este año se ceban con los exteriores, después de este esfuerzo en la zona, ¿queda presupuesto para alguna operación de mercado más para equilibrar el equipo? La situación no es fácil para Juanma Rodríguez, aunque después de las ultimas operaciones la confianza en su equipo es máxima. Yo si pudiera, me quedaría con los dos «Owski», pero claro, yo no tengo ni que pagar sus nóminas ni repartir los minutos de juego del equipo ni decidir los descartes. Carpe diem...