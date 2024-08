No, no echas de menos aquella feria...

Suena "Paquito el chocolatero". Una charanga maltrata la melodía, pero eso poco importa a los miles de personas sudorosas y descamisadas que agitan botellas de vino peleón en alto. Sombreros de gánster, pañuelos con estampados de ameba que regalan con las botellas y alcohol en cantidades industriales. Ultramarinos Zoilo se engalana con sus mejores cartulinas escritas a mano, anunciando los precios de los licores. Calle Granada es intransitable. Un SMS te llega: "¿Dónde estás? Nosotros en la puerta de La Princesa". Te sorprende que, estando a dos palmos de tus amigos, no los hayas visto. De repente, alguien arranca con el clásico grito: "¡Sevillano el que no bote!". Ese cántico que, en un acto de bajeza etílica, unía a los feriantes bajo una misma bandera merdellona.

Hacías botellón y luego acababas de copas en Contrarreloj o en Metropol. Aguantabas horas de fiesta, hasta que mirabas el reloj y te dabas cuenta de que en apenas una hora tenías que estar en el Real. El tiempo para ir a casa a echarse un agua era escaso, y lo más que podías hacer era cambiar las chanclas y el bañador por bermudas y tenis. Los más pintones se calzaban la camisa de Bad Boy y no se quitaban sus Arnette de patilla fina, ni siquiera para la noche.

Llegar al Real de empalmada te convertía en uno más de los cientos de zombies que pululaban por el botellódromo. Que si pedir hielo a las chicas de al lado, que si saludar a los colegas de clase, que si el vaso roto o el intento torpe de ligar con aquella muchacha que habías conocido horas antes. La Feria tenía su propio ecosistema, con esa "zona de la juventud", una suerte de gueto medieval que segregaba a los buenos de los malos. La perfección del caos.

La noche siempre acababa con una hamburguesa Uranga, esa que todavía evocas en las mañanas de resaca con una nostalgia agridulce. Y al día siguiente, eras capaz de repetir el plan sin pestañear. Pero claro, aquellos eran otros tiempos. Hoy no podrías aguantar más de tres cervezas sin pensar en el sufrimiento que te espera en la oficina al día siguiente. Ahora, si llegas a casa pasadas las 2, te duelen las piernas y te despiertas buscando desesperadamente un antiinflamatorio, mientras tratas de cocinarte unos macarrones para comer semidesnudo delante de la tele como máximo hito del día.

Está claro que aquella Feria te gustaba. Te encantaban esos antros, esas situaciones insalubres que hoy no tolerarías ni de lejos. Te fascinaba la adrenalina de aquellos dobles turnos de fiesta, cuando podías sostener el ritmo sin pensar en las consecuencias. Pero no es que la Feria de Málaga haya ido a peor. Lo que ha cambiado eres tú. La humedad de estos días te pesa, las rodillas te molestan al levantarte y cada mañana descubres que hay más pelos en la almohada. No echas de menos la Feria de los 90 y los 2000. Echas de menos al muchacho que se deslizaba, grácil y despreocupado, entre el alcohol y el sudor, por una fiesta que parecía eterna.

Echas de menos esa versión de ti que ya no está. Y no, la culpa no la tienen ni Paco de la Torre, ni Teresa Porras, ni Dani Pérez. La culpa la tienen los años, que pasan por todos. Que te han convertido en un vinagre porque ya no eres aquel que tenía la batería al 100% de salud. Tempus fugit, Feria manent.