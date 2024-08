Los miserables. Óleo sobre tabla

La dura lucha que se libra contra los menús degustación gana adeptos. Como señalaba Pete Wells, crítico gastronómico del New York Times, en su columna de despedida, muchos restaurantes con menú degustación suponen correctamente que casi nadie regresará a ellos, «son lugares pensados para aventuras de una noche, no para relaciones a largo plazo», escribe. Es verdad y, además, hay otras razones y tienen que ver con la negación de la libertad de elegir del comensal y de no ofrecerle la alternativa de la carta. Nada tengo pues contra aquellos chefs que ofertan carta y menús. Para más abundamiento, me comentaba un afamado cocinero del litoral que conoce menús de 250 euros -sin vino, of course- que tenían un coste de mercado de unos 30 euros. Claro, las porciones son significativamente más pequeñas pero, además, queda muy dietético y moderno no comer más, aunque lo pagues, y también reduzco los stocks y compro menos variedad de productos; eso sí, te lo voy a emplatar con mucho arte. La pela, detrás del telón. Claro, que un chef tiene derecho a servir solo menús degustación, y el que no los quiera que no entre en su establecimiento, y el ciudadano puede criticarlo hasta hartarse. Libertad para todos.

En cambio, los países occidentales que suministran armas a Ucrania no condenan la incursión de este país en el óblast de Kurks. Si es condenable, como lo es con toda justicia, la invasión rusa de Ucrania, también lo será la ucraniana de Rusia. Y si se dice que una guerra es una guerra, le podemos contestar como Josep, que hasta en las guerras hay leyes y esas cosas, pero si no queremos decir tonterías pues entonces vale, invasión por invasión. Lo peligroso es que España, entre otros, no está en guerra, que yo sepa, y le está suministrando armamento y munición a Ucrania, ¿tendría derecho Rusia a entendernos como un país hostil? (de hecho, nos entiende así). Biden ha cambiado hace muy poco su doctrina de que el armamento norteamericano no debe traspasar las fronteras rusas, ahora dice que si solo es un poquito pues vale. Vamos, algo así como aquella versión libre de las palabras de doña Inés, don Juan la puntita nada más. Si a lo anterior se añade la muy fundada sospecha de una trama ucraniana tras el sabotaje al gasoducto germano-ruso Nord-Stream 2 -la justicia alemana dictó en junio una orden de detención contra un ucraniano, Volodimir Z.- pues el asunto se pone feo, porque un ataque de esta gravedad podría llevar a que se activase por Alemania la cláusula de defensa colectiva de la OTAN. Y el agresor, para más escarnio, sería un país al que se le está ayudando con el envío masivo de armamento y miles de millones de euros y dólares. El Wall Street Journal, que parece poco putinesco, ha publicado la exclusiva de cómo se concibió en Ucrania la operación contra el gasoducto entre altos mandos militares y empresarios. Pero sobre este asunto andan todos los fariseos muy calladitos, podría titularse el cuadro Los miserables. Óleo sobre tabla.

Pero qué duda cabe que en la actualidad manda el gravísimo problema de la inmigración ilegal y de ahí el viaje del presidente a Mauritania donde olvida 300 millones de euros que aquí no necesitamos para nada. Además, el dinero no solucionará el problema, se lo repartirá la élite gobernante -que está de pie por sucesivos golpes de Estado- y, por si fuera poco, Senegal, Gambia y otros países africanos querrán también su parte y nos acosarán como saben hacer con su armada de cayucos.

Hablando de otra cosa, o no sé si es la misma, el loco y maldito Leopoldo María Panero recordaba en una entrevista deliciosamente subversiva que esto (ahora veremos qué es esto) es como la carta escondida de Lacan, que está en el lugar más evidente y nadie lo dice. Pues Jorge Mario no llama a las cosas por su nombre, no distingue entre el verdugo y la víctima y habla de Venezuela en un reciente ángelus dominical y de «buscar el verdadero bien y evitar cualquier tipo de violencia», como si el pueblo tuviera los fusiles y los militares las piedras. Mecachis. Luis de Góngora nos recuerda aquel romance:

Dícele su madre:

«Hija, por mi amor,

que se acabe el llanto

o me acabe yo».

Ella le responde:

«No podrá ser, no;

las causas son muchas,

los ojos son dos».