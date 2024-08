OPOSICIÓN MISERABLE Y DERECHO HUMANOS

Hace poco el PP tumbó, junto con Vox y Junts -partidos xenófobos- la reforma de la Ley de Extranjería para dar respuesta al fenómeno de la inmigración y echar una mano a Canarias y Ceuta, gobernadas por el PP y que, a finales de junio querían esta reforma, hasta que Canarias cambió de opinión conminada por Génova. Sin dicha reforma, son las autonomías -la mayoría gobernadas por el PP- las que deciden si solidariamente acogen a niños migrantes en su territorio y a cuántos. Y como muchos líderes del PP, entre ellos Feijóo, abrazan el miserable discurso del odio racista de Vox -«Tenemos derecho a salir a la calle con seguridad» y «que no nos ocupen las casas», dice Feijóo- que equipara inmigración y delincuencia para pescar votos en el caladero de la derecha extrema, el asunto se quedó sin resolver. Es de miserables exigir ahora una solución.

Basta ya de ambigüedades: el PP, partido clasista, no puede tener dos criterios para lograr un indecente rédito electoral con el sufrimiento de seres humanos. O se es racista o se está del lado de los derechos humanos. No hay más. Y si queda alguien contrario al racismo dentro del PP -según Cuca Gamarra no, pues «todos pensamos como Albiol»-, que conminen a Feijóo a recular.

Miguel Fernández-Palacios Gordon. Málaga

ABRAZAR ÁRBOLES

Entre los bosques que van de una zona de Helsinki a Laponia se celebra el Campeonato Mundial de Abrazar árboles. En principio podrá sonar muy poético, pero yo veo intromisión. Qué manía la de nuestra especie, de inmiscuirse , de entrometerse donde no le llaman. Unos por crueles (las empresas sin ética) y otros por una supuesta superioridad ante la Naturaleza, a la que se acercan desde un paternalismo competitivo. Con el respeto no se juega.

Francisco García Castro. Estepona