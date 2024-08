LA TECNOLOGÍA Y LOS TIMADORES ASIÁTICOS

Después de tantos timos conocidos ya, que se producen a través de las compras en línea, todavía hay rendijas por donde se cuelan estas compañías asiáticas que no dejan de timar a aquellas personas que necesitamos productos (en este caso para el control de la salud) sin ningún tipo de escrúpulos.

Me refiero a la plataforma de empresas asiáticas, porque han sido los que me la han colado con el carrito del helado. Preocupado por mi salud, el anzuelo por internet era el de un medidor de glucosa en sangre de manera no invasiva de una marca alemana muy conocida (para mí necesario), además de medir oxígeno en sangre, ritmo cardíaco y ácido úrico; nada más y nada menos. El precio era el cebo del anzuelo y me lo tragué hasta el carrete del sedal.

Resumiendo, los chinos me han mandado un aparato de marca patatera que no funciona y, que, según el precio contrastado por la Red, no alcanza ni el 10% del total pagado.

Claro está que el máximo responsable del timo soy yo, pero lo comparto para alertaros.

Jesús Sánchez-Ajofrín Reverte. Málaga