Efectos de la Guerra de Gaza. / Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

Termina agosto que se lleva prácticamente el verano, las fiestas y a los turistas, pero es lo poco que termina, casi todo lo demás continúa con su paso firme por el desentendimiento hacia lo incomprensible. Los incendios en verano no se han extinguido, aunque parece que este año no han sido noticia, ni siquiera que hayan sido menos que el anterior. Miles de hectáreas han ardido igualmente en silencio o de forma discreta, un cuarenta por ciento menos que en el 2023, eso sí, pero siguen sin ser pocas. Donde no sé da el alto al fuego tampoco es en las guerras, que continúan y se recrudecen sin importar la estación en que se encuentren, acompañados de frío o de calor caen indiferentes las bombas y los disparos tumbando cuerpos, edificios y esperanzas, pero eso tampoco es demasiada noticia. ¿Cuánto tiene que ganar el que gane para declarar su victoria o cuánto tiene que perder el que pierda para derrotarlo? Nadie se lo pregunta y nadie contesta. El verde y la vida se reducen a cenizas alrededor del mundo y apenas se oyen los gritos ni se ven las llamas, tras la cortina de odio que nos envuelve e intoxica a todos, insonorizados e insensibilizados, ya puede ocurrir de todo como si nada, que lo importante parece ser quién de pronto se va a la playa, o lo que hace cualquier personaje irrelevante. Arde el mundo por tantos lados que ya no llama la atención ningún foco, caminamos impasibles atravesando los incendios por los cortafuegos de nuestras rutinas bailando al son de las llamas, y el horror se disipa deslizando el dedo hacia arriba para pasar a la siguiente publicación, reel o noticia. Nada nos mueve ni nos inmuta, acabará el verano, pero seguiremos estacionados y la actualidad se activará como un salvapantallas.