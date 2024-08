La migración, ¿problema o solución?

Lamentablemente estamos asistiendo a un bochornoso espectáculo donde la insidia y la difamación sobre el tema migratorio nos hacen sentir vergüenza ajena. No es solo el esperpéntico y tendencioso comentario de Albiol, apoyado por sus afines en su partido, o la gratuita imputación o correlación entre el asesinato del niño de Mocejón con la acogida de inmigrantes en la localidad, difundida en las RR SS con aviesas intenciones, es un todo orquestado que va más allá y que cada vez cala en una parte importante del abanico político como estrategia para subvertir los valores sociales de este y otros países.

La migración ha dejado de ser un problema humano para convertirse en una herramienta política, en un instrumento de confrontación de intereses, donde la esencia del mismo dejó de ser el humanismo solidario para dar paso al racismo y a la confrontación partidista desde la que se manipula las mentes y principios que deben caracterizar a todo ser humano.

Qué curiosa es esta Europa nuestra, que adoptó su historia de conquistadora, de colonizadora del mundo, que al gestionar las colonias imponía su civilización a cambio de los recursos para engordar su economía y desarrollo hasta convertirse en imperios dominantes del orbe conocido.

La historia es irrefutable, como las hemerotecas. Si miras hacia atrás verás cómo los blancos europeos, adueñándose del mundo, iban a buscar esclavos a África. Eran ganado, mulos de carga, criaturas sin alma para que la conciencia del esclavista no quedara atrapada por el credo religioso. El negro era una mercancía animal. En cierto sentido, era un movimiento migratorio impuesto.

El número de personas esclavizadas procedentes de África que arribaron a América entre los siglos XV y XIX se estima en 12 millones. Las grandes economías europeas se consolidaron con la esclavitud, incluida España, para explotar las riquezas de sus colonias. Tal vez por eso sentenció Honoré de Balzac: «Detrás de toda gran fortuna siempre hay un crimen».

Atroz fue la actitud de Europa con el mundo africano sometiendo a la esclavitud a su gente. Pero también lo fue su intento posterior de colonizarlo e incorporarlo a su imperio, de evangelizarlo y acercarlo a esa cultura que ahora les llama. Siempre tuvo el objetivo de captar riquezas desde su mayor capacidad intelectual, industrial y de poder militar para potenciar su desarrollo. Luego, tras las dos guerras mundiales, se produjo la descolonización al perder su poderío y lo dejaron todo hecho unos zorros, como ejemplo Ruanda con dos etnias enfrentadas, los Hutus y los Tutsis. Ahora, en pleno siglo XXI, marcado por los hechos de la historia, estamos viviendo las consecuencias racionales de aquello.

Pero la deslumbrante Europa, el primer mundo, atrae a la gente, la antigua metrópolis sigue teniendo imán. Cuando alguien vive en la miseria, rodeado de violencia o de guerra, sometida su libertad a otros mediante dictados religiosos o políticos, cuando la supervivencia resulta altamente dificultosa, aparecen los sueños, los paraísos imaginarios para alcanzarlos… es la necesidad de huir del infierno. Los descubren las televisiones, las películas, los paisanos que viven allá… y la gente se lanza a la aventura. Son los más fuertes, los más arriesgados, los más temerarios o los más desesperados los que lo hacen, jugándose la vida. El recorrido es largo, selvas y desiertos, agresiones, violaciones, riesgo de detención, incluso esclavitud, para, al final, enfrentarse a un mar que se ha de atravesar sabiendo que es una gran tumba de miles de otros que ya lo intentaron. La vida pende de un hilo, se arriesga en el día a día, la ruta es peligrosa, las mafias engañan y prometen hipotecándote la vida, la vuelta atrás inviable, pues es el deshonor y el fracaso.

Es curioso. ¡Cuánto ha cambiado la vida! Antes, los negreros los buscaban en las selvas para esclavizarlos, para someterlos al trabajo forzado. Ahora vienen solos, a trabajar por cuatro ochavos. La peor vida aquí es mucho mejor que la vida de allá. Vienen buscando la tierra prometida, aquella que sus colonizadores le mostraron mientras los iban ‘civilizando’.

Nuestra sociedad, que está muriendo de egoísmo, se debilita, se extingue, no procrea, envejece y no tiene conciencia de que una nación que no procrea tiene que importar nuevos ciudadanos para que suplen a los que se marchan al otro ‘barrio’. Para que mantengan la actividad productiva, sostengan la economía y el sistema de servicios públicos, incluyendo las pensiones; en suma, que prosigan y hereden la nación.

¿De dónde podrán salir esos nuevos ciudadanos, esos trabajadores que garanticen el sistema? Está claro que si no los creamos, si no nos reproducimos, habrá que importarlos. Pero si somos inteligentes no habrá que ir de nuevo a buscarlos y forzarlos a venir, sino que solo habrá que entreabrir la puerta e ir acomodándolos para que se incorporen a la organización, para que trabajen y consuman, para que creen riqueza y garanticen el funcionamiento de las cosas, de los servicios, las pensiones, las ayudas sociales, etc.

Tal vez la solución esté en acoger a la gente que viene y adaptarla, darle la oportunidad de integrarse social y productivamente para que cubran la necesidad de población que se presenta de cara al futuro. No estaría mal que fuéramos aceptándolos y adaptándolos en una cultura de fusión desde una política racional y transparente.

Mientras tanto, hay algunos irracionales xenófobos que se dedican a crear bulos, a desacreditar a los migrantes creando paranoias contra ellos, a ir sembrando el racismo y el rechazo a quienes, presumiblemente, vienen huyendo de la nada para poder sobrevivir en un mundo de esperanza, ese que una vez fue a su tierra a colonizarla.

En un continente con una sociedad que envejece la inmigración nunca ha de ser un problema, sino una oportunidad para rejuvenecerla, para mantenerla y proyectarla hacia el futuro mediante esa fusión cultural que se produce en todo proceso homeostático cuando un sistema abierto recibe nuevos elementos que lo amplían. Seamos sensatos, tenemos un problema de envejecimiento de cara al futuro inmediato, articulemos la solución con la integración racional de la inmigración, el que arriba viene con la intención de integrarse y buscarse una vida mejor, ganémoslo para la causa del futuro.

Suscríbete para seguir leyendo