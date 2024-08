Bajar de la nube

Pateras, cayucos e inmigración irregular, la emergencia climática y la escarpada transición a una energía limpia, así como la potencial amenaza del virus ‘mpox’, son realidades como tantas otras sobre las que no queda otra opción que la de colaborar unos con otros. Tintes diferentes, pero no disociados, nos brinda el camino de K. Harris versus D. Trump hacia la Casablanca, o el de N. Maduro asumiendo su tercer mandato para el período 2025-2031, sin el extremo de tener que convocar nuevas elecciones.

Sin embargo, todo ello tiene que ver y mucho con las tres grandes prioridades que el presidente Lula da Silva sustenta para el G20 en Brasil el 18 de noviembre: el hambre, la pobreza y la desigualdad; el desarrollo sostenible; y la reforma de la gobernanza global.

La inmigración ilegal, sus flujos y los medios para reducirla quedan izados en la gira de Sánchez por Mauritania, Gambia y Senegal. Al igual que en la visita, el pasado febrero, de Sánchez y Von der Leyen a Mauritania. Mientras que, y en contraste, entre el 1 de enero y el 15 de agosto, el aumento de inmigrantes ilegales llegados a Canarias ha sido de más de 22.000 con respecto a los casi 10.000 del periodo anterior. Aumento que proporcionalmente también está ocurriendo en Ceuta y Melilla. Y, son datos del Ministerio del Interior. Con lo cual, es más que evidente la ausencia de una política exterior bien definida, con actuación en los propios países de origen.

Habría fuerza política para ello. Aunque Junts se niegue insolidariamente a que Cataluña participe en la acogida y distribución de los ‘menas’. Y también Vox muestre su actitud de rechazo. Aun así, es posible un Pacto de Estado sobre migración y asilo entre el Gobierno y una oposición que preside 14 comunidades y ciudades autónomas.

Emergencia migratoria insostenible al igual que la climática. La propia transición energética y también su armonía con la protección del medio ambiente, están la una por la otra con la casa sin barrer. Estas temperaturas devastadoras cada vez hacen más estragos, complicando la supervivencia. Mientras, las cumbres climáticas (COP) se van quedando sin fuerza. La próxima, la COP29, del 11 al 22 de noviembre en Bakú (Azerbaiyán), releva a y toma el testigo de la del 2023 en Dubai colocada en una posición bastante rezagada.

Para esa supervivencia la OMS alerta por segunda vez (antes fue en 2022) del virus ‘mpox’ propagándose por más de 12 países en África y miles de casos sin detectar. Si llegase a ‘instalarse’ en Europa, su expansión internacional estaría asegurada. Es una evidencia más de nuestra transigencia a la gobernanza global.

Gobernanza con la que convivimos, estemos donde estemos, y con o sin redes sociales. De modo que si en noviembre, Harris no consigue ser la primera mujer presidenta de los Estados Unidos o si el movimiento MAGA (Make America Great Again) no acepta la derrota de Trump, lo vamos a vivir, auto-identificándonos. Tal como estamos ingiriendo que Venezuela no lograr deshacerse de su alienación con autocracias tales como Rusia, China, Cuba, Nicaragua, Irán.

