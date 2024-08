La vuelta al cole de la política

El parón de las vacaciones se queda atrás y vuelve la actividad política con una gira de Pedro Sánchez por África Occidental en plena crisis migratoria. La reforma de la ley de extranjería, a fin de favorecer la acogida de menores migrantes en distintas comunidades, no quedó aprobada y no parece que haya nuevas vías de entendimiento.

En 2019 se aprobó el III Plan África, que orienta las relaciones entre España y el continente africano con varios objetivos, como el respeto a los derechos humanos, el fomento de la igualdad de género, la paz y la seguridad, el desarrollo sostenible impulsado por un crecimiento económico inclusivo y generador de empleo, el fortalecimiento institucional, la energía verde o la movilidad ordenada, regular y segura. Son intereses estratégicos con una asociación más estrecha que garantice esta clase de flujos migratorios. Aparentemente, eso sí, la situación no mejora.

Poner freno, por tanto, mediante el progreso local y el refuerzo de la cooperación. La Unión Europea ha fomentado la migración legal y moviliza millones de euros para abordar la raíz del problema. Pero es necesario que se entreguen ayudas con un adecuado control que garantice una gestión transparente y positiva. A propósito, los Estados miembros de la ONU, en diciembre de 2018, adoptaron el primer acuerdo global que aprovecha los beneficios de la migración y protege a los inmigrantes indocumentados, con la excepción de Estados Unidos y otros países, pese a no ser vinculante jurídicamente.

Al margen de toda esta cuestión y en la vuelta al cole político, los presupuestos generales provocan alguna jaqueca y no se descarta una prórroga, circunstancia válida para seguir gobernando dos años más. Las transferencias presupuestarias de una partida a otra no requieren pasar por el Congreso. ERC y Junts exigen lo suyo y ellos son quienes tienen la llave de esa puerta. Los socios del Gobierno de coalición, Sumar, no contemplan otra posibilidad que no sea aprobar las cuentas públicas. Consideremos que Salvador Illa gobierna en Catalunya y que no puede ser que, a través de él, lleven las riendas los independentistas. En su derecho están de serlo en el marco de la legalidad y en función de la fuerza otorgada recientemente por los electores.

En este sentido, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, niega que la financiación singular pactada con ERC sea un concierto económico propio como el que existe en el País Vasco o Navarra. El confuso choque puede dar lugar a la no aprobación de nuevos presupuestos. A retirar el apoyo parlamentario al hecho de sacar adelante medidas. ¿Cuál es el modelo de financiación firmado exactamente? La solidaridad, la igualdad y la negociación bilateral son las bases que explican ese pacto. Siempre que no haya agravios y pueda ser bueno para el conjunto de España…

Dicho de otro modo, una mayor autonomía fiscal presidida (se ha dicho antes) por la solidaridad, y una invitación a que el resto de comunidades explore caminos en el sistema de financiación autonómica que satisfaga la demanda de autogobierno de todos los territorios. Sin embargo, los habituales del barrio recurren a la confrontación con Catalunya y el Ejecutivo central, única forma de hacer oposición que dominan para aspirar a coger la batuta, desafinar y continuar dando la espalda a la población.

Por otra parte, las oscuras maniobras del juez Peinado siguen en órbita y despertando el asombro de propios y extraños. Una gratuita e impune persecución, hasta ahora, contra Sánchez y su entorno familiar con la evidente intención de erosionarle al servicio de Feijóo y su compañía. Un insulto también a los votantes del PSOE y a la democracia.

La estabilidad de la legislatura parece garantizada en cualquier caso. Véanse la capacidad negociadora, superando obstáculos, y la ausencia de mayorías alternativas al actual Gobierno, lo que deshace la idea de una moción de censura, que no le interesa nada a Puigdemont, jefe de Junts, y de una convocatoria anticipada de elecciones.

Nuestro país funciona con esas leyes «progres» que atentan, según las tergiversaciones del PP, contra los principios básicos del Estado de derecho. A juicio de los reyes del escándalo y de la hipocresía, este es el «desaguisado» que está en pie. Terminan las vacaciones de verano, sí, pero las insensateces de algunos danzan en sesión continua.

