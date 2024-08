Ruido blanco

. / L.O.

Borges decía que «lo importante es sentir a una persona como amiga. Lo demás, la frecuentación, la confidencialidad, todo puede ser prescindible». Si tienes un amigo, tienes ese sentimiento; por lo que tienes un don, el de la amistad. Las personas necesitamos amigos, y ahora más que nunca, en este mundo tan extraordinariamente individualizado y fraccionado. La amistad no es una cosa nueva ni te va a suponer un chute de dopamina. La amistad representa la cultura de la gratuidad, y es precisamente esa entrega, esa incondicionalidad, lo que produce el bienestar. Pero los amigos tienen otros dones, más concretos, más unidos a la personalidad de cada uno, que cuando quieres darte cuenta, han forjado tu historia de una manera concreta. Es curioso, porque los dones de tus amigos no los eliges chequeando una lista imaginaria, ni siquiera eres consciente de que los tienen, pero al final son los que crean tu propia personalidad, porque son el pegamento que te rellena las grietas que arrastras en tu vida. Yo tengo muy claro lo que me enseñan mis amigos; a algunos se lo he dicho en algún momento, y a otros no. Tengo un amigo que desde que lo conozco, siempre está disponible, dispuesto a ayudarte en aquello que necesites, en cualquier momento, a cualquier hora, y sea lo que sea que le pidas. Cuando le pido ayuda para algo, hace suya esa necesidad, y esa nobleza me ayuda a querer ser un poco como él. Otras amistades me enseñan la fuerza de lo innegociable. Porque la verdadera amistad es innegociable, y verse, con la frecuencia que deje la vida, siempre será tomado como regalo. Conforme avanza la vida es más difícil, por múltiples razones, pero siempre se encuentra un momento para que se produzca el encuentro presencial, porque la amistad verdadera no es de mensajes, es de sentarse y charlar. Luego hay otros que te enseñan el valor de la mesura, la espera; de disfrutar de la charla, la compañía, de una forma pausada, saboreándola bien. A alguien como yo, de tantas revoluciones, estos amigos son fundamentales para darme cuenta de que la gestión del tiempo es importante, pero que la prisa es mejor dejarla para cosas más banales. Los amigos a los que les gusta ir despacio suelen hacerse con un espacio importante en tu vida, porque al final siempre te das cuenta de que las cosas más importantes de la vida vienen tras una espera, se disfrutan lentamente, y la amistad, como la gestación de la propia vida, es una de ellas. También están los que lo ven todo fácil, les cuentas lo que te trae de cabeza y reaccionan con simpleza, sin juzgarte, pero dándote una posible solución. Estas personas son siempre un salvavidas. Verte con ellos es acudir angustiado pero con la certeza de que volverás mucho más tranquilo. ¿Y qué decir de los creativos? Este don pasa totalmente desapercibido durante tu juventud, no lo valoras. Hasta que te das cuenta de que ciertas personas, al verlas, siempre han inventado algo nuevo, son capaces de crear, de darle una capa de otro color a cosas que para ti solo eran grises. Además, la creatividad viene de la mano del optimismo. Son gente positiva, cuya capacidad de reinventarse te contagia en tus momentos de bajón. Otros amigos te aportan seguridad, risas, charlas tan inesperadas como apasionantes, y, sobre todo, ganas de vivir. Tengo amigos y amigas mayores que yo, y yo no sería el mismo sin la sabiduría y los consejos que siempre saben darme fruto del amor y el respeto que me tienen. Tener amigos mayores es una de las cosas más bonitas que me ha pasado en la vida. La amistad me recuerda al ruido blanco, que en la facultad aprendí que se trata de un tipo de sonido formado por todas las bandas de frecuencia posibles mezcladas aleatoriamente sin que prevalezca ninguna. Este sonido tiene el poder de relajar a quien lo escucha, a mi me ayuda a dormir. La amistad es un poco así, una mezcla de cosas, un toma y daca de dones, donde ninguno importa más que otro, sino que simplemente su mezcla aporta tranquilidad, paz y sentido a tu existencia.