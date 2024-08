En su película-ensayo Crónica de un verano, Edgar Morin y Jean Rouch abordaban a los transeúntes en las calles de París del verano de 1960 y les preguntaban si eran felices. Eran los años del florecimiento del estado del bienestar y la felicidad era una reivindicación posible. «La felicidad a veces va, a veces viene», reflexionaba una mujer. «Estoy pasando una mala época, murió mi hermana», decía un hombre. «¡Me alegro de haber llegado a los 60 años!», añadía otro. En verano parece que somos más propensos a la sinceridad, a mostrarnos sin filtros ni rigideces, como los bañistas.

Me encantan las playas, especialmente cuando están llenas de gente. Es un espectáculo observar a los hombres y las mujeres, contemplar sus tatuajes, sus gestos, las criminales marcas del bronceado en su piel. Los jóvenes ofrecen su belleza al sol. Los adultos, los estragos del paso del tiempo sobre sus cuerpos y el intento desesperado de poner diques a la decadencia física. Vistos así, los humanos parecen más vulnerables y también más auténticos. En este retablo reside la verdad. He aquí, sosteniendo un helado, al Homo Sapiens Sapiens.

Otro placer es pasear por las terrazas de los hoteles de todo incluido y observar a las parejas de mediana edad, cansadas y aburridas, ausentes ante un espectáculo de animación que solo les provoca hastío. Me fascina observar a dos personas que ya no tienen nada que decirse pero a las que tampoco les quedan fuerzas como para separarse. La compostura con la que aguantan el silencio y no cruzan la mirada. De pequeño ya me llamaban la atención y me prometí que nunca jamás, nunca en la vida sería uno de ellos, jamás sería la mitad de una pareja aburrida y que solo amaría a personas que me deslumbrasen por su humor y su ingenio. En fin...

Ha sido verano también para el camarero que sirve una botella de vino que cuesta más dinero que su nómina y para la madre de la muchacha escocesa que falleció haciendo balconing. El verano termina y, por favor, que no suene más El final del verano del Dúo Dinámico que ya cansa. En su lugar propongo L’estate sta finendo de Righeira, El verano no nos quiere de Los lagos de Hinault y That summer feeling de Jonathan Richman. De nada.

Suscríbete para seguir leyendo