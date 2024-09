Doblepensar e hipocresía

No es fácil explicar lo qué es el «doblepensar», práctica mental y conductual del estalinismo según Charles Orwell. En su clarividente ‘1984’ se define así: decir mentiras a la vez que se cree sinceramente en ellas. Un ejemplo gráfico vendría en la foto de Maduro y un grupo de incondicionales sinceramente exultantes en la celebración de su victoria electoral, a sabiendas de que se trataba de un gigantesco y descarado fraude que entierra la democracia en Venezuela. El «doblepensar» no se debe confundir con la mera hipocresía, práctica más propia de las democracias basadas en el llamado humanismo, que no es mental y distribuye los tiempos para una cosa y su contraria. Un ejemplo serían la «pausas humanitarias» (solo por las mañanas y zona por zona) pactadas en Gaza para hacer posible la campaña de vacunaciones frente a la polio. Una vez concluida la pausa la matanza podrá proseguir.