Intolerantes por la tolerancia / L.O.

Vivimos en una época donde la conectividad nos ofrece la oportunidad de estar más cerca unos de otros, pero en ocasiones parece que lo único que hemos logrado es amplificar nuestras diferencias. En Málaga, como en muchas otras ciudades, se está observando un fenómeno preocupante: un uso de las redes sociales que se caracteriza por un alto nivel de tensión y agresividad dialéctica, que, lejos de contribuir al debate saludable, solo sirve para dividirnos aún más.

Las redes sociales, especialmente Twitter, se han convertido en un campo de batalla donde se libran guerras verbales sin cuartel. Es evidente que el tono de las conversaciones en línea ha alcanzado niveles alarmantes. Las discusiones ya no son simplemente intercambios de ideas o bromas, sino enfrentamientos donde la ofensa y el insulto se han vuelto moneda común incluso entre gente buena y aparentemente normal en su vida diaria pero que, cuando cogen el móvil, se transforman. Detrás de este clima de agresividad, es fácil ver cómo los intereses políticos de terceros han envenenado el ambiente, utilizando a las personas como peones en un juego en el que la polarización es el objetivo final.

Es triste constatar que muchos malagueños, que en la vida real se saludan cordialmente por la calle -conmigo lo hacen-, se convierten en enemigos acérrimos en el mundo virtual. Este fenómeno refleja una peligrosa desconexión entre nuestra vida digital y la realidad. Resulta inquietante pensar que los insultos y acusaciones que lanzamos detrás de una pantalla podrían tener consecuencias reales, como ya ocurrió en el pasado en situaciones trágicas y dolorosas.

Puede parecer exagerada mi siguiente reflexión pero en muchas ocasiones, al observar lo que sucede en las redes sociales de Málaga, es inevitable recordar los oscuros tiempos de la Guerra Civil española, cuando familias y amigos se vieron enfrentados, señalándose unos a otros, acusándose y, en muchos casos, entregándose al odio y la violencia. Aunque hoy en día estamos lejos de vivir un conflicto armado, es preocupante ver cómo las redes sociales están fomentando un ambiente que, si bien no es igual de devastador, comparte ciertos paralelismos con esa época de división y enfrentamiento. Hay una prueba curiosa y es ver alguna película ambientada en los años treinta y cuarenta del siglo pasado y llama la atención cómo se están recuperando incluso ciertas expresiones y vocabularios aparentemente olvidados pues hoy se vuelve a hablar de bolcheviques, de frenar el fascismo o del enemigo de la sociedad. ¿Estamos locos?

El ambiente tóxico en redes sociales no es más que una versión moderna de aquellos tiempos, donde la intolerancia se disfraza de supuesta defensa de ideales. Gente que se considera tolerante en el mundo real se transforma en implacable juez y verdugo en el ciberespacio, señalando y destruyendo reputaciones a golpe de tuit. Esta es una dinámica que, a largo plazo, puede tener consecuencias desastrosas para la cohesión social de nuestra ciudad amén de romper lazos sociales pues, no se engañen, al final la gente se guarda lo que ha dicho fulanito o menganito de él en redes.

Uno de los aspectos más preocupantes del actual panorama en redes sociales es la proliferación de cuentas anónimas. Estas cuentas, a menudo creadas con la única intención de difamar, acosar y sembrar discordia, han convertido a Twitter en un espacio cada vez más complejo y, en ocasiones, hostil. La impunidad que otorga el anonimato permite que estos perfiles actúen sin temor a represalias, lo que incrementa la agresividad en las conversaciones. Y aún más absurdo todo cuando, en ocasiones, el que recibe el golpe en redes de un perfil anónimo sabe quién está detrás de éste -doy fe-.

He sido testigo de cómo personas han desperdiciado horas de su vida dedicadas a alimentar perfiles falsos, aplaudidos por seguidores que no conocen, en un juego que, al final del día, no les aporta nada real. Todo esto ocurre mientras los verdaderos beneficiarios son aquellos que, desde las sombras, manipulan a la gente para que ataquen a sus adversarios políticos, transformando lo que debería ser un espacio de intercambio de ideas en una trinchera de odio.

Málaga, como supongo el resto del país, necesita urgentemente una reflexión colectiva sobre cómo estamos utilizando las redes sociales. Es imperativo que bajemos la intensidad de nuestro discurso digital y recuperemos el respeto y la cortesía que caracterizan a nuestra sociedad fuera del mundo virtual. Debemos recordar que detrás de cada perfil hay una persona con sentimientos, y que las palabras tienen un poder enorme para hacer daño. Más aún si hablamos de personas que, aparentemente, se autoproclaman cristianos y por tanto defensores de un sistema de vida con ciertos valores morales.

Así como las redes sociales pueden ser un espacio para la confrontación, también pueden ser una plataforma para el diálogo constructivo, la empatía y el entendimiento mutuo. Sin embargo, esto solo será posible si cada uno de nosotros decide cambiar la manera en que interactúa en ellas. No podemos permitir que los intereses de unos pocos nos dividan y conviertan en enemigos a quienes, en la vida real, podrían ser amigos, compañeros de trabajo o vecinos.

En última instancia, el uso de las redes sociales es una responsabilidad individual. Cada tuit, cada comentario, tiene el potencial de construir o destruir. Por ello, es crucial que todos reflexionemos sobre el papel que estamos jugando en este «nuevo» espacio público. No permitamos que Málaga se convierta en un reflejo de los peores momentos de nuestra historia. Es hora de bajar la intensidad, de apostar por el respeto y de recordar que, detrás de cada pantalla, hay una persona que merece ser tratada con dignidad.

El aplauso fácil de una red social no vale la pena si a cambio estamos destruyendo el tejido social que tanto trabajo nos ha costado construir. Dejemos de lado el odio y la confrontación, y construyamos un Málaga donde el debate sea un signo de civismo y no de división. Y si no estás de acuerdo, es que eres tonto. Pero dicho desde el respeto y sin ánimo de ofender.

Viva Málaga. n