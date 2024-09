Noche, redundancia y otras pendejadas

La noche no me confunde, como confundía a un personaje popular venido a menos, del que no recuerdo el nombre. En mi caso, jamás me confundió la noche, sino todo lo contrario, especialmente, porque la oscuridad nocturna tiene cuerpo de guitarra, es decir, cintura estrecha y pecho y cadera ancha. Por mi parte, soy de los convencidos de que la noche y su oscuridad fueron pensadas para que el Maestro Rodrigo se explayara derramando olor a jazmín en su universal Concierto de Aranjuez. El resplandor oscuro que limitó a don Joaquín siendo aún un bebé da fe de que algunas oscuridades son metáforas naturales de los otoños más fulgentes y de que la oscuridad de la noche sabe cosas que la claridad del día ignora. En este sentido, Goethe, como parte interesada, nos legó aquello de que «la noche es la mitad de la vida, pero la mejor mitad». ¡¿Quién se atreve a cuestionar la enjundia de la noche ante tamaño apuntador?!

Salvo episodios de ansiedad puntuales, pareciere que de noche la vida es más leve, o, al menos, parece serlo, hasta el punto de que, a veces, tengo la clara sensación de que a algunos días se les olvida atardecer para poder entregarse a la noche con antelación.

«El día tiene ojos, la noche tiene oídos» reza un refrán popular del norte de nuestro terruño patrio que Saint Exupéry, aquel aviador francés que escribió un libro para niños dedicado a los adultos, amplió en ambos sentidos mediante una hermosa metáfora, justo al final de su obra cumbre. En ‘El Principito’, Saint Exupéry nos lo contó a su manera, que no es mala manera, ¡vive Dios!: «Por la noche me gusta escuchar a las estrellas, que suenan como quinientos millones de cascabeles», nos dejó escrito para general conocimiento de los por venir.

A la luz de la consciencia, la noche es una hercúlea herramienta del conocimiento y es en su presencia que llega al oído de nuestros sentidos la pequeñez que nos asiste a los sapiens menos sapientes del universo. Por el contrario, la vida es el mejor escenario para el cultivo y la recolección de las obviedades más vagas. Así, si las contáramos nos percataríamos de que pasamos buena parte de nuestra existencia subiendo arriba, bajando abajo, saliendo afuera, entrando adentro... Y, con maneras más refinadamente surrealistas, viendo al mundo hablar de regalos gratuitos, de embajadas extranjeras, de supuestos hipotéticos, de personas humanas, de pelucas postizas, de previsiones de antemano...

La vida, especialmente la del peligroso microcosmos de la política que todo lo puede y todo lo emponzoña, se ha convertido en una pretendida amalgama del infundado bien decir aspiracional, so pretexto de una fingida grandilocuencia que da risa cuando se pretende la verdad unívoca de la razón. O sea, aunque me avergüence escribirlo, a la luz de la oscuridad, la política no pocas veces termina convirtiendo sus fines en una astracanada voluntarista de la redundancia.

Redunda, redunda, que algo queda, dice la política profesional mientras se refiere a las «personas humanas» a los «desenlaces finales» a «callarse la boca» a «prever de antemano» a «sorpresas inesperadas» a lo «claramente obvio» a los «huecos vacíos» al ejercicio de «ver con sus propios ojos» y a considerar a la propia política como un inmenso «regalo gratuito» para los ciudadanos de a pie.

¿Qué político moderno que se precie no lleva en la RAM de sus entendederas un ramillete de muletillas viciadas para que lo ayuden a emular el verbo florido de Pericles o el de Aristóteles o el de Napoleón I o el de Mandela o el de Martin Luther King o el de Mahatma Gandi...? Pero no, resulta que la realidad lo que demuestra es que en la busca de la verbigracia son ejército los políticos que terminan bloqueando ruedas y quedándose en bragas ante el respetable.

La política moderna no da más de sí en este sentido y su verbo cansino termina teniendo mucho más que ver con las catilinarias y con las estrategias en el marco de la pseudopolítica modernista, que con la limpieza y la cortesía política debida al ciudadano. La justicia justa y recta últimamente tiene más que ver con la redundancia y el pleonasmo que con la justicia poética.

Lamentable el uso del compás de demoras por parte de los elegidos para navegar las mares tóxicas de la política.