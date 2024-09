Un nuevo Goya para esta guerra

Los bares de vinos, o como queramos llamarlos, porque admiten muchos nombres – desde wine bars o griferías hasta el que se te ocurra con más ingenio- pueden tener mucho desarrollo en Málaga. Hoy solo contamos con Antigua Casa de Guardia, Anyway Wine Bar, Patios de Beatas, Vertical Wine Bar y, perdón, algún otro que no conozco. Dependiendo de la personalidad de quien esté al frente del establecimiento -un sumillier, como Julián Sanjuán, o un modesto tendero- tendremos tabernas ilustradas, templos del vino… En otras ciudades, estos bares son muy buenos, como Angelita en Madrid -con copas y medias copas y 2.000 referencias-, o Bocanada, también de la capital y copas de 20 euros que merecen la pena, o Berria, con 3.500 etiquetas y en la misma ciudad, y cientos de otros repartidos por la geografía española. Pero una de las claves, sin la cual no se explica que estén de pie estos locales, es el coravin, para no abrir la botella y poder servirte una copa, un invento que ha revolucionado el sector y que nos afecta.

Pero tras la muerte del niño de Mocejón (Toledo ) todo ha sido indignación y críticas más que justificadas contra los propaladores del bulo de que había sido un magrebí el autor del crimen, y es bueno que así sea para que los que mienten queden desacreditados y la verdad prevalezca, e incluso si hay ilícito penal que la justicia caiga sobre el infecto. Lo que sucede es que la realidad produce de continuo nuevas noticias, como que no es un bulo que un refugiado sirio es el presunto autor del atentado de Solingen (Alemania) y que, además, evitó que le deportaran. Causó tres muertos el chico. Claro, esto no favorece la integración, sino todo lo contrario, la indignación. Y el atentado de hace unos días en La Grande-Motte (Francia) contra una sinagoga, y no olvidemos los atentados de marzo en el Crocus City Hall de Moscú y… Con igual determinación deben perseguirse los bulos racistas que achacan a migrantes delitos que no han cometido, como la ocultación de los datos de los delincuentes, sean estos quienes sean, ¿o no deberíamos ser todos iguales ante la ley y los medios? El ciudadano tiene derecho a la verdad, a toda, aunque no les guste a los de arriba.

También muy cerca de aquí una idea se abre paso, aunque no la va a propagar, precisamente Marruecos, ni España, faltaría más: como la ministra de Defensa española acaba de visitar el Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas y Chafarinas, además de Melilla, pues el amable vecino del piso de abajo ha dejado hacer a la chiquillería que quiere dar el salto de su vida y cientos de menores han cruzado la frontera de Ceuta. Sin novedad en el frente. Por cierto, los que difunden el bulo de que el CNI podría vengarse del presidente por el mal trato a la exdirectora Paz Esteban, no solo mienten sino que quisieran dar cobertura al Gobierno para una próxima jugarreta. El humo se disipa rápidamente.

Pero de mentiras la UE también sabe bastante. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, declaró en septiembre respecto al atentado al gasoducto ruso-germano: «Ahora es primordial investigar los incidentes para obtener total claridad sobre los hechos y sus causas. Cualquier interrupción deliberada de la infraestructura energética activa europea es inaceptable y dará lugar a la respuesta más contundente posible». Hoy, la presidenta permanece callada bajo el oprobio de que todo apunta a que Ucrania fue la patrocinadora del atentado terrorista. Está claro que necesitamos un nuevo Goya para contarnos los desastres de la guerra sin embustes.

Más cutre, porque baja el nivel, es el caso de la mujer que ha sido arrestada en Málaga por intentar matar a un hombre en la Victoria con unas tijeras. Parece que su intención no era castrarle, menos mal. Si a esto se suma que los patinetes eléctricos provocan tres lesiones cerebrales al mes en Málaga, se entiende que salga uno a la calle con cuidado, o se quede en casa viendo ‘El año pasado en Marienbad’, de Alain Resnais, con la deliciosa Delphine Seyrig, Giorgio Albertazzi y Sacha Pitoeff, ¡qué blancos y negros! Leandro Fernández de Moratín nos dejó este mensaje:

Cupido no permite

que mi canto celebre

los héroes que la fama

coronó de laureles.

Él me inspira dulzuras

y amores inocentes,

olvidando de Marte

los horrores crueles.