Ser y patria

No he podido evitar, ante la nueva ola de inmigración que ha llegado a nuestras costas, pensar en un concepto tan antiguo como los hombres, qué entendemos por patria. Me niego a creer que por sistema esos menores que llegan solos, sin nadie para velar por ellos, vengan a hacer cosas malas. Me niego a creer que esos niños dejen todo lo que un día conocieron para ir a la inseguridad de no saber, de no comprender el idioma, las costumbres. Por todas esas razones he estado pensando sobre la patria y la gente, sobre de dónde somos realmente y a qué nos sentimos unidos. Una patria no es únicamente una extensión de terreno. Una patria es los valores que enseñamos a nuestros niños, cómo es el color de las tardes, y a qué huele el invierno. Las personas pueden tener una patria que no sea su lugar de nacimiento. Las personas pueden tener varias patrias, por eso no entiendo este afán por parte de algunos partidos políticos de querer que creamos que solo vienen a delinquir y a hacer daño. Nadie se mete en un barquito, que es muy parecido a un juguete hinchable, y pasa mínimo dos semanas allí metido con otras personas, sin poder siquiera moverse, para delinquir. Es más, nadie metería a sus hijos en esas embarcaciones si su casa fuera más segura que el mar.

Otro concepto que he estado revisando al albur de todo eso es el concepto de seguridad. Cuando decimos que un territorio no es seguro no siempre hablamos de que haya guerras. No. Hay ocasiones en las que simplemente hay hambruna y sequía sin perspectivas de mejorar y es preferible arriesgarlo todo por una oportunidad. No podemos culpabilizarlos por hacer lo mismo que muchos españoles hicieron durante los años de la dictadura franquista por buscar un futuro mejor para ellos y sus familias.

Parece que lo hemos olvidado, que ya no nos acordamos de cómo muchos de nuestros abuelos se fueron del país para quitarse el hambre. Mi abuelo fue uno de los tantos que emigraron. Fue a Suiza, sin papeles, sin comida, pero con la esperanza de conseguir algo mejor para los suyos.

Intento no olvidar el sacrificio de mi abuelo. Por eso cuando veo a los que vienen a trabajar de temporeros en la fresa, a los que venden artesanía en los puestos de la playa, a los que trabajan de camareros… Es entonces cuando redefino el concepto de patria y digo que uno es de donde sabe cómo se llaman los vientos, de donde conoce el lenguaje que hablan las calles, de donde el futuro parece mejor y más cercano.