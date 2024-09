Entre torpes y raros

«Torpe que eres un torpe». Fue la respuesta de Aitor Esteban a Miguel Tellado. El portavoz del Partido Popular había intentado mover la posición del PNV acusándoles de no haber defendido a la oposición en Venezuela. La respuesta fue que al PP en realidad la situación de Venezuela «le importa una higa». Si torpe fue la intervención de Tellado, no menos torpe ha sido la del propio titular Núñez Feijóo, en torno a la problemática con la inmigración, atacando las propuestas que ha hecho Pedro Sánchez en Mauritania, Gambia y Senegal, que, por cierto, coinciden en gran parte con las que hizo el PP. Ciertamente, se muestran un poco torpes. Porque además, no hacen más que copiar las propuestas de los raros seguidores de Trump en España, o sea de Abascal y el de la S.A. La Fiesta, o S.A.L.F. como lo llama Alvise. Ya no les llaman fachas, ni reaccionarios, desde que el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos Tim Walz calificó de «raros» a Trump y sus seguidores; y el portavoz del PNV, Esteban, ha calificado misericordiosamente, al otro portavoz de la derecha de torpe.

«Alienta un efecto llamada en la peor crisis de migración irregular» es la conclusión con que Feijóo carga a Sánchez tras su visita a los países del África Occidental. En primer lugar, habría que decir que el «efecto llamada» es la diferencia sustancial de condiciones de vida en paz y bienestar en África y en Europa. Esas diferencias se palpan cada día a través de los medios y redes en general. El «efecto llamada» es la consecuencia del efecto demostración y de las crecientes diferencias entre Europa y África, o el Norte y el Sur global.

Por otra parte, en segundo lugar, hay que recordar según ha señalado el propio Banco de España, nada sospechoso de sanchismo, que para mantener el estado de bienestar y el sistema de pensiones España deberá duplicar el número actual de inmigrantes en treinta años, a un ritmo de unos 250.000 inmigrantes anuales.

En tercer lugar, el Parlamento Europeo ha aprobado recientemente el Pacto de Inmigración y Asilo. Tanto el Grupo Popular como Socialistas y Demócratas han votado a favor del mismo. Se establecen unos puntos centrales: mayor control de fronteras; promover la inmigración circular; mejorar y agilizar los procedimientos de llegadas; impulso de acuerdos con terceros países de origen y tránsito para que la colaboración sea real y efectiva; crear un sistema ágil de protección internacional para que deje de ser utilizado como subterfugio de entrada en Europa desnaturalizando y perjudicando gravemente a los potenciales beneficiarios de este derecho humano. «Este es nuestro marco». Es un resumen de las palabras de la diputada por Melilla, y portavoz del Partido Popular en el Congreso, Sofía Acedo, en la sesión del 13 de junio. Anteriormente fue secretaria de Inmigración en la Ejecutiva del PP de Casado. También se opuso a las regularizaciones masivas, aunque hay que recordar que el Gobierno de Rajoy las hizo. Es deseable que los inmigrantes tengan que venir de forma regulada, ordenada, o en palabras de la portavoz del PP una inmigración circular, vinculada al mercado laboral. Desdecirse de lo que se ha votado conjuntamente con los Socialistas y Demócratas y Populares europeos parece un poco torpe y si se acompaña de peticiones de devoluciones masivas más, -especialmente cuando no se ha negociado, ni son aceptadas por los países de origen-, resulta una petición más propia de los «raros».

Menos mal que al menos de momento, ni raros ni torpes se han metido, todavía, con la decisión del gobierno de vetar la compra por Ganz-Mavag- la tapadera húngara de Rusia- de la empresa Talgo, sería parasitar los ferrocarriles y la ingeniería española de transportes. Miedo me da, al fin y al cabo, unos y otros han apoyado al presidente antieuropeo Orbán de la UE. Unos conforman con Orbán la formación Patriotas por Europa; y otros siempre han apoyado el patriotismo de la oligarquía financiera-de apellidos ilustres como Oriol y Urquijo, en el caso actual- responsables de la pérdida de algunas de las empresas punteras como Abengoa, y ahora esperemos que no siga Talgo. También apoyaron torpemente la venta del patrimonio de vivienda pública en Madrid a los fondos buitre, o Endesa a los italianos. Son formas de patriotismo muy suyas.

La descalificación de fachas, ha perdido significación. Ser un partido de Estado diciendo no a todo resulta, mas que torpe, un tanto raro. Torpes y raros es quizá mas expresivo, descriptivo y hasta divertido.

