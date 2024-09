Como bien dice el maestro Cabrera, si uno no pudiera hablar en general, apenas podríamos comentar algo. Pero es que la trama de la piña y el Mercadona se alza como la última pamplina apuntalada por el perfil de base de esta generación adolescente que pareciera no tener mayor religión que la que convoca a la pereza, «qué pereza», y entrechoca puños, «en plan», con el bro de turno.

Del asunto de ligar, poco nos van a contar los incipientes de turno a quienes crecimos con el teléfono fijo como único medio de comunicación. Eran tiempos férreos en los que llamar a la casa de cualquier nena implicaba que, en primera instancia, te pudiera contestar el padre, la madre o sepa Dios. Y ahí sí que se jugaba uno el todo por el todo, la educación, la sociabilidad, el comedido desparpajo y, en definitiva, todo aquello que se es o puede llegar a ser por medio de algo tan importante como es la palabra. A fin de cuentas, no olvidemos aquellos versos de Blas de Otero, que sin duda, la gran mayoría de los bros desconocen: «Si he perdido la vida, el tiempo, todo lo que tiré como un anillo al agua, si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra».

Sin embargo, «en este tiempo hostil, propicio al odio», que diría Ángel González, en esta senda selvática y perversa en la que la juventud y sus músicas vuelven a poner de moda el «la maté porque era mía», los bros emergen para ligar a golpe de teclazo y red social sin necesidad de mediar palabra y en el amplio caladero de seguimientos que les facultan para conectar, sin muro alguno, con el amigo de la amiga y con la amiga del amigo.

Y claro, como a través del parapeto de lo cibernético las vergüenzas no afloran, poco pudor experimentan los bros para comentarse todo aquello que trasciende con creces el mero «ojos negros tienes», o incluso para enseñarse en primeros planos de cámara todo tramo corporal ajeno a la luz del sol; y todo ello mucho antes de conocer, siquiera, qué menos, el nombre real que, más allá del usuario, sirve para dar entidad civil a la rosa o al roso. Y como la palabra, por mucho que le pese a Blas, quedó muerta y más que muerta a los pies de esta generación de bros, que bien sabe conectarse, pero no escribirse ni mirarse, y mucho menos hablarse, poco margen de maniobra alcanzar para socializar o conectar cuando se encuentran cara a cara: momento incómodo en el que no queda más salida que cacarear un cortejo inmediato al son de «polque la noche de anoche fue algo que no me puedo explical».

Y sin embargo, aún contando con esa inmediatez generacional que, sin criba alguna, favorece a edades tempranas encuentros de todo tipo, la cultura del meme, que es hoy la enciclopedia de lo que fueron mis días mozos, no tiene otra cosa que hacer que inocular en las tendencias de los bros la estupidez procedimental de quedar a la llamada hora de ligar en los Mercadonas del mundo entero para colocar una piña en el carrito de la compra a fin de dar a entender que uno está abierto y más que predispuesto a todo acercamiento emocional y sensitivo con aquellos con los que, sugerentemente, colisione o roce mientras simula hacer la compra.

No es, por tanto, extraño, que, hoy por hoy, los psicólogos de la trama adolescente suplan el lugar de los notarios en poder adquisitivo, pues la estulticia y Tik Tok mandan sobre el saber acumulado a través de la escala de los siglos por hombres y mujeres de todo mar y toda tierra; nada es cribado, todo vale, porque la autoridad en el saber y las referencias ontológicas están dispersas en mitad de esa bola de cristal que es internet y que, frente a la misma búsqueda, coloca en igualdad de condiciones los resultados que refieren a Aristóteles y a Bad Bunny. Y en mitad de esta necedad, ahí están los bros y ahí seguirán, creyendo comerse el mundo sin tener conciencia alguna de la dureza de los tiempos que les esperan, mientras colocan piñas en los carros del Mercadona a la hora de ligar.