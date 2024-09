Compre y lea libros

Atención este es un spot publicitario. Todo buen lector de libros sabe que no es lo mismo comprarlos que leerlos. He hecho la prueba con amigos que son lectores aplicados y disponen de amplia biblioteca y, tras someterlos a un hábil interrogatorio, la mayoría ha acabado confesando que, como media, no han leído un tercio de volúmenes o lo han hecho por encima. Sin embargo les proporciona confort y seguridad tenerlos ahí a mano, sospechando al menos los secretos que guardan, manoseándolos a cada tanto, abriéndolos a veces al albur y leyendo un párrafo suelto o un capítulo. De lo que se concluye que los libros son para todo eso, leerlos, tenerlos cerca y hojearlos u ojearlos, una pasión suave, con raptos de intensidad, que ninguna forma virtual de enlatado que no sea al papel puede sustituir. Amigo lector, si no entiende esto no se alarme, nadie es perfecto. Fin del spot.

