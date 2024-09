Un pintor llamado Alberto

Un bodegón de Alberto. / ALBERTO

En el prefacio de su libro Tratado del paisaje (1946), el teórico y pintor francés André Lhote anunciaba, de manera clara, las intenciones de su escrito: «He aquí, espero, consideraciones capaces de disipar en muchos jóvenes la creencia de que la pintura es un entretenimiento o un modo de ganarse el pan». He recordado esta advertencia con motivo de una historia de superación que les quiero contar: un aprendiz de pintor que lucha contra sus enormes taras físicas que le impiden, por desgracia, «ganarse el pan» con la pintura, pero que no merman su espíritu fogoso y luchador, invencible ante un lienzo en blanco y los escollos que entraña; actitud que transforma el «entretenimiento» inicial en una pulsión arrebatadora, iluminada por ese don o intuición natural del verdadero artista.

Para ello hemos de retroceder hasta mediados de los años setenta, cuando el pintor Perdiguero, asentado en Marbella, decidió impartir clases de dibujo y pintura para niños y adultos, en dos turnos. Según me contó el maestro (que falleció en 2020), no recordaba con exactitud en qué mes se matriculó aquel muchacho, aunque sí conservaba una imagen precisa de aquella tarde, cuando se presentó en el taller, acompañado de su madre, porque quería aprender a pintar. El joven tendría veintipocos años, pelo negro y revuelto, mediana estatura, ojos expresivos y barba poco poblada, casi rala. Era sordomudo –tan solo podía emitir algunos sonidos guturales- y padecía una severa limitación psicomotriz que le dificultaba andar y moverse con normalidad; el mero hecho de agarrar el pincel ya le suponía un doloroso esfuerzo.

Sin embargo, su voluntad por aprender superaba todas esas barreras; aunque, eso sí, no le gustaba dibujar, prefería pintar, y pronto cambió el carboncillo por el óleo y enseguida surgió el creador que su apariencia ocultaba. En cada sesión demostraba una pasión desbordante al enfrentarse no sólo a su discapacidad física, sino también a la compleja estructura de un cuadro; de ahí que, según el profesor, impresionaba verlo trabajar: la mezcla impetuosa de colores en la paleta; su concentración extrema, casi mística, a la hora de aplicar el pigmento; sus angustiosas idas y venidas para observar el lienzo… y entonces brotaban aquellos maravillosos bodegones –su tema favorito- de pocos elementos (frutas, botellas, sifones), tintas planas y contornos rotundos. Pero son obras que asombran, sobre todo, por su distribución espacial, lucidez compositiva y armonía cromática; factores que confluyen con una sapiencia innata, propia del gran artista que se adivinaba y que desconocemos si lo ha llegado a ser. Y lo desconocemos porque no he podido averiguar el paradero de ese muchacho, ya hombre; si aún reside en Marbella o si continúa pintando. Tan sólo sé que se llamaba Alberto.