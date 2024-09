Del tintorro al pelotazo

De la Torre, Moreno Bonilla y Salado / Álex Zea

Es habitual escuchar en tiempos convulsos, como los que vivimos, que el «horno no está para bollos». El primer y más doloroso susto nos llega de Alemania donde los nazis suben como la espuma. Una tragedia que se pagará. Alemania es motor de muchas cosas pero con el renacer de los nazis habrá que hacer una paradita y reflexionar. Analistas solventes afirman que Europa va por ese camino. El cordón santario resiste, pero se intuye que es ineficaz. Lo dicho, para echarse a temblar.

Pero echemos un vistazo a lo que tenemos más cercano donde la extrema derecha hace de la inmigración el camino para echar a Sánchez de la presidencia y llegar al poder. A ello, como es lógico, se suma un desconcertado PP que va desde las deportaciones masivas (Tellado, dixit) a mandar navíos para detener los cayucos (Tellado, reitera. ¿De dónde habrá salido este personaje?). El último sondeo electoral indica que el PP con Vox y el agitador Alvise Pérez tendrían mayoría para gobernar. No me veo a Moreno Bonilla negociando con Alvise, pero todo se andará. Lo dicho, para echarse a temblar. Lo más doloroso es que jugamos con el dolor como moneda de cambio político.

No ha sido un agosto bendecido por el tintorro o el mal llamado calimocho. Los políticos, sindicalistas, foralistas, independentistas y federalistas, con la sociedad tostándose en playas o perdidos por los caminos rurales, no perdieron el tiempo para jodernos el merecido descanso. El odio ideológico se ha instalado, por desgracia, entre nosotros y la derecha y extrema derecha han hecho de los cayucos su principal y, al parecer, único argumento para alcanzar el poder, y lo hacen, además, manejando datos falsos, bulos como el Everets y con la mentira por montera. Están en lo suyo y nada hay que reprochar. Otra cosa es que le hagamos caso. Cuando finalizaba el mes, sin darse un respiro, el presidente Sánchez se marchaba a África a poner orden y concierto en la inmigración, lo que está por ver. Nuestro presidente, o sea Moreno Bonilla, se largaba a China para buscar negocios para nuestra tierra, lo que está por ver y aquí, en tierra bendecida por la Santísima, el socialista Espadas buscaba la paz entre sus mesnadas pidiendo audiencia al presidente Moreno. Los demás sí se tomaron un respiro salvo la extrema derecha, Vox para entendernos, que no pierden puntada para meter un rejonazo, de los bajiños, a la mole ingente, dicen, de inmigrantes que nos asaltan por la noche, cuchillo en mano. Es verdad, que con Feijóo, Tellado, Gamarra y Albiol, sin olvidar al ínclito y ponderado Sémper, a muchos se nos abren las carnes y los decibelios cuando se dedican a pastorear a los migrantes tal cual salidos de las más altas escuelas delictivas.

Y digo que el tintorro preparó el cuerpo para lo que está por venir. Ahora toca el pelotazo de ron cubano 20 años o de Tanqueray, ahí es nada. Será un otoño para vivirlo tan intensamente que para quienes amamos la política en sus más justos términos podría recordarnos aquellas históricas etapas en las que el presidente Adolfo Suárez fuera capaz de sacarnos de la dictadura dándole a la hoya (cabeza) a las tres de la mañana, con Abril Martorell y Meliá a su lado, con insólitas medidas que ni entendían los propios (franquistas y falangistas), por supuesto, pero menos aún las numerosas izquierdas que solaban el suelo patrio. Pero lo hizo. Habrá, ahora, que volver a creer que todo, o casi todo, es posible. Al menos, que no se pierda la esperanza. Lo que nos lleva a tener por delante uno de los otoños más calientes que se recuerden. El PP, o sea el investigado Feijóo, ha dado una orden: al sanchismo, ni una; a degüello. Y, por dios, que empiezan bien, más que bien. Hoja que se mueve, palo que te endiño.

Bien es verdad que, de entrada, sería como pedir peras al olmo pensar que Feijóo y Sánchez (los demás no cuentan) se sienten, hablen y dialoguen; no se insulten, ni se provoquen para encontrar salidas lógicas a la financiación lógica de las comunidades autónomas, que llevan más de 9 años de retraso; que sean capaces de entenderse en la búsqueda de soluciones humanas a los miles de migrantes que abrigan la esperanza de una vida mejor. Y temas más prosaicos pero más vidriosos: dar salida lógica a la ley de amnistía, poniendo a jueces en su lugar descanso y llegar a acuerdos con el recién nacido gobierno socialista de la Generalitat, Salvador Illa (PSC).

Tenemos un otoño más que caliente por delante y deben aflorar quienes hacen de la política un servicio público. No sé si caerá esa breva. Menos mal que en economía estamos sobresalientes, sin que haya país europeo que nos supere, haber bajado el paro a niveles asumibles, con españolitos a los que no gusta doblar la rabadilla y se necesitan peones de fuera, y tener una inflación que nos alegra la cesta de la compra. Tempos veredes que pueden no volver. Hay que aprovecharse y al caer la tarde, bien sea en la plaza del pueblo, debajo de un pino o eucaliptus, al pie del tranquilo pantano de tranquilas aguas, o perdiendo la vista en las rizadas olas de nuestro extenso litoral, será momento de darse un pelotazo, de alzar el vaso de verde esperanza, mirar al trasluz el cristal y después saborearlo, pero eso sí, con rigor, disciplina y sin pasarse.

Lo dicho, buen otoño. Y que lo veamos. A disfrutar.