Restos prehistóricos hallados por un vecino de Málaga en Sacaba / L.O.

El entorno del río Guadalhorce se troca en exégeta en estos incipientes días septembrinos. Tras un primer estudio negativo, Cultura de la Junta volverá a analizar los cientos de restos prehistóricos encontrados por un vecino en la playa de Sacaba y emitirá un nuevo informe debido a que según expertos de las universidades UCA y UMA han revelado «la importancia arqueológica, científica y patrimonial del hallazgo». Restos pertenecientes al Paleolítico Medio y otras piezas asociadas a la época del Holoceno (12.000 años). El Guadalhorce se convierte por caudal en la restauración del pasado, igual que septiembre.

Septiembre amanece y todo parece quedar ya un tanto ausente. En esta orilla al sur de mi memoria, las percepciones de esta época navegan hacia la añoranza buscando un punto de atraque en el puerto del acaso. Este mes atrae consigo la recuperación de la nostalgia; se encarna en un narrador quien evoca y relata todo lo acontecido en un trayecto que no fue. Una etapa de subsistencia donde la inquietud se personifica en esas amistades que hace un ciclo que no ves, quienes te generan más desvelo al reflexionar sobre la distancia y su alcance; en la de las noches de estío sin rompeolas donde el ensordecedor silencio ya no huele a mar; en las tertulias pendientes que no pudimos celebrar compartiendo una doble malta o un vino iluminado por una luna de agosto quien se marchó inadvertida; en los reencuentros inexistentes los cuales pasaron a engrosar la agenda de las datas perdidas; entre terremotos íntimos los cuales nos brindaron una luz ilusoria, sin embargo azul, que transfiguraron los días en evocaciones de tardes alborozadas y pretéritas; en recuerdos de un tiempo que sí fue. Otra vez, septiembre.