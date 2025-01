Citas médicas en el centro de salud Puerto de la Torre, por Isabel Pavón Vergara

Antes de expresar el problema, quiero agradecer el trabajo que hacen los profesionales del centro que trabajan en recepción, en las oficinas administrativas, en el mantenimiento y limpieza, a quienes nos atienden en las distintas consultas médicas y de enfermería, a todos. Son únicos. Sin embargo, el sistema no funciona y esto se va alargando en el tiempo. A partir de las siete y media o antes, bajo un frío que aún no clarea la mañana, hay que hacer largas colas para ver si conseguimos coger una cita. Si entramos en la aplicación a las doce de la noche, porque supuestamente es cuando aparecen los huecos, el sistema te responde que siente mucho (¿será verdad?) no poder atenderte. Pero esta respuesta no hace que nos consolemos.

Hace unos días estuve intentándolo desde medianoche hasta las seis de la mañana y por fin tuve «suerte». Me alegré más que si me tocara la lotería. No ha sido la primera vez que he pasado la noche en vela buscando hora para que me atiendan, repito, no ha sido la primera vez.

Puerto de la Torre es un gran distrito con gran cantidad de población. Hacen falta médicos. Podemos morirnos de cualquier cosa, la vida es así, pero al menos que tengamos la oportunidad de que nos atiendan. La salud es la salud. La muerte que llegue cuanto más tarde, mejor.