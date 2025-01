Imaginemos, solo un suponer, que aquí está el carácter (en parte tallado por la vida), aquí las pasiones ya bien hechas y aquí los actos. Los actos vienen con las pasiones, vale, pero ¿pueden los actos darse la vuelta y modificarlas? Ahora imaginemos que sí, que pueden. De hecho dejando de toser se puede curar la tos. Todo esto viene a cuento de la utilidad de las treguas navideñas, y, para no subirme a la parra, no pienso en guerras tipo Gaza o Ucrania, ni siquiera en la de antisanchistas y no antisanchistas, sino en esas guerritas de toda la vida en el interior de grupos humanos y de las mismísimas familias. La receta «tregua» consiste en contener la tos unos días, hoy con el pretexto un tanto kitsch del Año Nuevo. Pongamos buena cara, olvidémonos del catarro (crónico o no), brindemos, cantemos si hace falta, salgamos del año y a lo mejor el que viene empieza a irse la tos.

