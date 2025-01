Típica estampa de compras navideñas. / jesús farpón

Son días de compras. No diga vamos a comprar solo un detallito: el diablo está en los detalles. Lo liarán. Vaya merendado: las cafeterías de los grandes almacenes despacharán millones de tortitas con nata pero no hay ninguna para usted y el aforo está completo. También habrá señorones que pasarán la tarde con un descafeinadito, haciendo naufragar el índice de rotación de mesas. No pierda el tiempo en la cola para envolver regalos: el destino siempre le va a poner delante a una pareja exigente que pedirá una y otra vez que le vuelvan a envolver lo que ya le han envuelto y justo cuando ya le toca a usted ella lo mandará a él a que coja otra cosa de una estantería cercana para que también se la envuelva.

Deje los nervios en casa, también la prisa. Meta paciencia en el bolso. Y billetes. Después de Feliz Año Nuevo, la frase más repetida estos días es: en efectivo o con tarjeta. Las grandes ciudades son un inmenso centro comercial con gente pugnando por aparcar, por estirar el dinero, por conseguir meterse en una bulla y por lograr una ganga.

«Yo prefiero esperar a las rebajas», nos dice en lenguaje cuñadil y altanero, siempre alguien. Entienda que hay leyes de la termodinámica que nunca fallan: después de dos horas para lograr el juguete que le han encargado, se le habrá olvidado comprar las pilas. Cuando esté a punto de retirarse feliz y exhausta a su domicilio, siempre habrá alguien que le recuerde si le ha comprado un detallito al primo segundo de su tía Paca, sí, hombre, ese tan majo que se casó con una notaria rubia de Valladolid que tenía un coche gris y leía a Faulkner, que es que resulta que viene a la comida que tu cuñada Marichu ha organizado en Reyes, que ya te digo yo que esa de comer no nos pone, que habrá comprado jamón del malo y queso y nos apañará un picoteo con vino del súper. Sí.

Escoja bando: roscón con nata o sin nata. No tiene nada que ver si es cebollista o sincebollista en cuestión de tortillas. Deje de preguntarse, cuando vea a las ocho y media de la tarde a gente engullendo churros con chocolate, si luego serán capaces de cenar. Eso no es ya una duda metafísica: son capaces. Recuerde no hacer caso a quien siempre le dice, cuando usted está eligiendo algo, que «eso es un capricho». Dése el capricho de no darle un capricho a quien no se lo merece. No llame jefe al dependiente. No diga cuando vea a una muchedumbre: «Pero aquí qué regalan». No diga que usted no regala libros cortos. No compare su talla actual con la de hace unos años: es la ropa, que la hacen ahora más pequeña. Vaya de compras pero que no le hagan una envolvente.