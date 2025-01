Indestructible

Los colores blanco y azul de los uniformes de los colegios llenan de alegría los pintorescos colegios / a.a.d.

Me despierta la azafata para ofrecerme algo de beber. Yo, sin saber si estoy dormido o levitando, miro a la derecha a ver qué opciones tengo y elijo una fanta de naranja. El sonido del chasquido de la anilla al abrir la lata es música para mí. Además, en el avión, suena diferente. Las latas son de menor tamaño y el sonido que producen al abrirse es peculiar, tiene una resonancia diferente debido al menor tamaño del volumen contenido en la misma. A continuación, el vertido del refresco en el vaso también produce ondas acústicas placenteras en mis oídos. El foley. Lo más atractivo de las películas para mí son esos sonidos: aperturas de puertas, pasos, vertido de fluidos en vasos o el sonido que se produce cuando se apoya algo en una mesa. Son sonidos que en la vida real pasan desapercibidos, pero en las películas tienen una ingeniería detrás que los amplifica y posiciona en primer plano por su valor añadido. Pese a lo placentero del sonido de la lata, trato de que la interacción con la azafata sea lo más corta posible, como con casi todas las interacciones que se me presentan en la vida. Alargar un encuentro es algo extraordinario, y posee el valor que tienen esas cosas que ocurren con poca frecuencia y con pocas personas. Todavía con el sonido del refresco en mi mente vuelvo a cerrar los ojos y me quedo dormido. Me despierto con la voz de la tripulación avisando de que el aterrizaje es inminente. Asientos alzados y cinturones abrochados son parte del ritual; como también lo es la inexplicable espera de pie por parte de la mayoría de los viajeros, con la cabeza medio gacha, a que la evacuación de la nave sea factible, cosa que suele demorarse varios minutos. El trayecto que une la capital de Camboya, Phnom Penh, con Battambang, el destino final, no llega a trescientos kilómetros, aunque se demora durante más de cinco horas. El asfalto llegó hace poco, como la mayoría de las infraestructuras y grandes edificios que se pueden observar desde el taxi, que conviven en sus bajos con rudimentarias tiendas de todo tipo de artilugios donde a su vez viven los que las regentan. Lo primero que llama la atención, además del calor sofocante propio de una zona tropical como ésta, es la mezcla en la carretera de coches de alta gama con toda una amalgama de variopintos vehículos humildes, una evidencia de la situación actual del país, llena de contrastes. Desde el taxi ya se respira el primero: el frío producido por el aire acondicionado hace que tengas que encogerte y echar mano de alguna prenda de tu maleta de mano para protegerte, mientras que en el exterior el calor es asfixiante. Durante el camino, compartimos calle con múltiples tractores cargados con diverso material, cientos de motos sobre las que circulan hasta cinco personas, incluídos bebés, y también con muchas bicicletas. Los colores blanco y azul de los uniformes de los colegios llenan de alegría los pintorescos colegios por los que pasamos en las zonas rurales, en cuyas puertas se agolpan cientos de motos de padres que acuden a recoger a sus hijos. Atravesar extensas llanuras de arrozales me hace pensar que el único exceso del país es su extraordinaria belleza. Me llama la atención la gran cantidad de estudiantes en bicicleta por todas partes, pero, si hay algo que capta mi atención es la total ausencia de personas caminando. Las ciudades, los pueblos, los caminos, no están pensados para caminar. La falta de aceras, el barro y los charcos hacen los caminos intransitables a pie. Nadie camina. Como el vehículo de la mayoría es la moto o la bicicleta, los caminos están llenos de talleres donde uno puede adquirir o arreglar cualquier elemento para estos vehículos. También cada pocos metros un vecino vende en la puerta de su casa gasolina embotellada, a precios más baratos que en las gasolineras, que surten haciendo uso de unos embudos metálicos indestructibles. La cantidad de tenderetes en los caminos en los que poder comprar alimentos o utensilios cotidianos es extraordinaria: desde monodosis de detergentes hasta ventiladores, pasando por cepillos de dientes o estropajos. Junto a estos comercios cotidianos, también se encuentran puestos donde uno puede comprar el último modelo de iPhone, evidenciando de nuevo ese contraste entre lo tradicional y lo moderno, lo humilde y lo opulento, lo básico y lo accesorio. Es una gran parte de la población la que busca el sustento de esta manera, con estos tenderetes o comercios, y también con puestos de comida. La oferta es inmensa, cientos de puestos, de locales donde poder echar algo al estómago y continuar con la tarea diaria. Parrillas donde se cocinan pollos, grandes calderas con sopas y arroz, mucho arroz, que es el alimento más popular. No es raro toparnos también con algún coche convertido en puesto de helados ambulante, donde el mismo conductor es quien te vende las bolas de un helado exquisito que se mantiene frío en unas neveras naranjas gigantescas con el extraordinario poder de conservarlo frío sin electricidad durante toda la jornada. Puestos de pancakes, de maíz, de insectos, de jugo de caña de azúcar y, si hay uno que destaca por su omnipresencia, es el de los batidos y zumos. Ofrecen todo tipo de frutas y verduras, pero sin duda, destacan los de la fruta de la pasión. Realizados artesanalmente a base de fruta, hielo, azúcar y leche condensada, son un manjar que se agradece enormemente dadas las temperaturas del lugar. Las horas pasan volando asimilando tanta información, abriendo bien los ojos y tratando de, en este caso, alargar al máximo posible las interacciones con el taxista y con las distintas personas con las que nos topamos en las paradas del camino. Disfrutando de la conversación, aprendiendo, poniendo toda mi atención en captar la esencia del momento. Sonrío conmigo mismo al cerciorarme de que mi conversación con el taxista no habría sido posible sin la tecnología; tanto porque el poco camboyano que sé lo he aprendido a distancia a través de videollamadas con locales como por la tremenda utilidad del traductor de google. En aquel momento no lo sabía, pero aquel trayecto estaba a punto de abrirme las puertas a los lugares más bellos que he conocido en mi vida, a las sonrisas más fecundas e indestructibles que yo jamás pensé que pudieran existir y a descubrir que las verdaderas batallas se libran en el interior de uno mismo.