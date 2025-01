Plutocracia

Donald Trump, Elon Musk y J.D. Vance. / Stephanie Scarborough / AP

Probablemente, una de las primeras palabras que aprendemos a decir es “mío”. Luego, con los años, cada quien elije si quiere profundizar en ella o ir alejándose lo más posible.

“Cuentan de un sabio que un día/ tan pobre y mísero estaba,/ que solo se sustentaba/ de unas hierbas que cogía./ ¿Habrá otro, entre sí decía,/ más pobre y triste que yo?/ y cuando el rostro volvió/ halló la respuesta, viendo/ que otro sabio iba cogiendo/ las hierbas que él arrojó”. Este fragmento de “La vida es sueño” lo repetían con frecuencia los curas que trataron de educarme, quizás queriendo hacernos devotos de la pobreza, algo que no era necesario. Aquel era un colegio de niños pobres. Algunos, paupérrimos. Me acuerdo de uno que en lo más riguroso del invierno venía con unas alpargatas de loneta, pantalones muy remendados y una rebequita de lana muy fina, limada por el uso y los lavados. No traía, la mayoría de las veces, nada para comer en el recreo. Y entonces, en esos días que no siendo ya de hambre y penuria para la mayoría, sí eran de modestia extrema, cada uno le dábamos un bocado de nuestro bocadillo, con esa solidaridad que tienen los niños pobres, mientras jugábamos.

Aquel compañero se alimentaba no de las hierbas que arrojábamos ni de la caridad… Simplemente, y sin haber oído hablar aún de la redistribución de la riqueza, compartíamos con naturalidad lo poco que teníamos. Siempre el primer impulso es generoso y nosotros, niños al fin, nos dejábamos llevar por el primer impulso y, haciendo un “nuestro” de un “mío”, ofrecíamos el bocadillo ante la boca de aquel chiquillo sin decir nada, poniendo los dedos donde considerábamos que era justo que mordiera, y luego echábamos a correr, sin dejar a nadie atrás, todos con la boca llena.

Ahora va a ser lo mismo pero al revés y, más que nunca van a mandar los ricos. El amo del mundo también tiene amos y en esta ocasión han decidido pasar a primera línea, que se les vea la cara y se note de quién es el poder. Elon Musk y compañía van a implantar la plutocracia y no parece que nada ni nadie pueda hacerles frente. Los muy ricos se repartirán insolidariamente lo poco que va quedando de este mundo ya esquilmado y a los demás, a la inmensísima mayoría, nos ofrecen, en lugar de una porción del bocadillo, un futuro de semi esclavitud a sus órdenes y sus caprichos. Viviremos tiempos terribles por no haber sabido qué hacer con la libertad, que se nos ha roto de no usarla, de confundirla con el ocio. “Para saber qué opinión tiene Dios del dinero, solo hay que ver a qué tipo de gente se lo da”, decía Léon Blum.