Paseo entre la gente escogiendo, escudriñando cada detalle en silencio, sin querer saber sus nombres / Germán Caballero

Ahí está, mirándome cada vez que entro al dormitorio, aunque lo ignore, día tras día, noche tras noche, desde la última… Reconozco que fue trepidante y me mantuvo despierta muchas horas, demasiadas, aunque hubiese que madrugar, nada importaba, sólo él y yo. Pero ya no, ya terminó, han quedado preguntas sin respuesta, muchas, pero ya no, ya no volverán esas noches a solas, ahora solo queda el silencio y pensar en el próximo. Hace unos días me asustaba esa atracción, solo con mirarme soñaba con dejarlo todo y sumergirme en él, pero ya no, ya terminó. Ahora solo queda el vacío y pensar en el otro. Y ahí está en el dormitorio, ignorando que ya no volverán esos momentos, sin saber sobre mis planes de abandonarlo o quizá prestarlo, no sé, nunca me ha gustado compartirlos, pero el hecho de que alguien lo disfrute como yo me despierta un extraño interés. Quizá sea una manera de que no caiga en el olvido, en mis pensamientos perdurará unos días, quizá semanas, pero poco más, lo siento, ya estoy pensando en el próximo. Mi compañero de viaje durante semanas, incluso meses, se desvanece una vez más. Todo terminó ante mis ojos, sin poder hacer nada. Se acabó. Ya estoy pensando en el otro, lo siento, siempre me pasa. Es una adicción incontrolable. Paseo entre la gente escogiendo, escudriñando cada detalle en silencio, sin querer saber sus nombres, solo eligiendo por la imagen o el tamaño o la mirada. A veces me pregunto quién escoge a quién. Por qué reparo en unos y en otros no, sin dejarme llevar por escaparates, sólo es instinto. Y lo escojo, lo tocó disimuladamente, lo cojo de la mano y nos vamos. Será mi compañero, mi confidente, mi evasión y mi placer durante un tiempo, luego lo abandonaré sin más remedio. Y por mucho que me mire no habrá más disfrute entre nosotros. Terminará entre mis manos y pensaré en otro. Siempre es así. Como nochevieja y año nuevo, el año terminará aunque nos aferremos a él y nos sumergiremos en el nuevo. Todo tiene su fin. Y un libro, por bueno que sea, siempre termina. Y pensarás en tu próxima lectura, ¿en qué si no?