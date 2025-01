Cónclave con clave

Siendo también yo feroz enemigo del modo en que el cine USA actual destroza buenos filmes al rematarlos con un final disparatado bajo el pretexto del «impacto», me dejo llevar por el dictamen del crítico Carlos Boyero y desisto de ir a ver «Cónclave». Pero luego me llama mi buen amigo Julio Cesar (Juce), cinéfilo tan fuera de los tiempos como uno pese a ser mucho más joven, y me la recomienda. No solo eso, sino que me endosa, sin dar explicaciones, una escueta clave, encriptada para no hacer espoiler: «sexo de los ángeles». Así que voy a verla, la gozo sin soltar el cable de su enervante curso narrativo, bien punteado por la música, me desencanto con los ruidosos «impactos» del último tramo, preparándome para el disparate final que auguran y, cuando al fin llega, tras una primera reacción de pasmo y chasco recurro a la frase-pócima que me ha pasado Juce. De pronto todo se ilumina.

