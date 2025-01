La Iglesia de ayer

Ángel Herrera Oria, el cardenal de Málaga. / L. O.

Desde que descubrí los maravillosos quesos de textura suave y no grasienta de la cabra majorera, que de forma inquieta vagan, libres y felices, triscando independientes por las quebradas y volcanes de la amada Fuerteventura desolada y a cuya leche los vientos atlánticos les confieren un toque de salinidad inigualable - como el salitre del Puerto a la manzanilla - dejaron de interesarme las grasas peguntosas de las vacas, que con sus ojos redondos y tristes no creo que nunca se hayan reído. Yo no las he visto al menos. Tienen cara de infinita tristeza. Y en mi infancia conviví con ellas en Vistafranca. Son animales sedentarios y gordinflones, carentes de gracia y por los que nunca he sentido el menor interés. La cabra tira al monte, a las alturas y el mundo bovino se asienta en la quietud de los valles. Las personas fofas y blandas intentan huir de sí mismas a base de ayunos intermitentes y hambres soviéticas. En cambio la gente con ojos redondos tienen cara de rana y suelen gastarse una importante mala leche.

Aunque parezca que hoy me ha dado por escribir un tratado sobre los lácteos, sus derivados y el humor, cierto o imaginario, de los animales rumiantes, solo intento seguir la ola que estos dias se ha levantado acerca de estos temas sin nada que ver, o sí, con el trasfondo que pretendidamente encierra. Porque en realidad voy a escribir sobre lo que pueda encerrar el título de estas líneas. Sobre la Iglesia del mundo de ayer, que uno, que ya tiene una edad provecta, gracias a la vida, que me ha dado tanto, y a Dios, que me ha dado todo, conoce medianamente bien.

Resulta que esta mañana andaba leyendo prensa de todos los colores y matices. Una persona inteligente y culta debe informarse y sacar conclusiones de los medios de información que merecen la pena, excluidos telediarios, En El Debate, periódico considerado carca y fascista por la ignorancia campante y zarrapastrosa, a pesar de que en él escriba gente de altísimo nivel intelectual como Gabriel Albiac y otros muchos, he recordado la figura de su fundador, inspirador y alma mater, don Ángel para los malagueños, el Obispo de Málaga por excelencia. El cardenal Herrera Oria para la Historia de la Iglesia, que aunque hoy sea ridiculizada, humillada y zaherida es la única institución que, dejando de lado su origen trascendente - intento obviar el término divino para no incomodar a los no creyentes – lleva dos mil años en activo de forma continuada. Goza de prestigio universal, autoridad moral y carisma suficiente, como para ser objeto de toda clase de insultos, mentiras, difamaciones y carcajeo, plenamente justificadas en ocasiones, cuando también la Iglesia se dedicaba a combatir y perseguir a presuntos iluminados, locos declarados, judaizantes falsamente narigudos y pobres brujas alienadas. Pero también por el hecho de haber sido el origen de la tolerancia, la convivencia, los derechos humanos y otras creaciones intelectuales, posteriormente robadas por la Ilustración y sociedades secretas de diversa índole ligadas a la albañilería. La Iglesia ha transmitido el saber universal a través de los monasterios. Sí, esos monumentos, que ahora los ateos y progres en general adoran visitar para oír el canto gregoriano, sin siquiera entender la belleza literaria de un texto como el ‘Rorate coeli desuper et nubes pluant Iustum…’ por ser víctimas de los sucesivos planes de estudio woke, de aprender jugando y otras imposibilidades e idioteces manifiestas. Porque hoy ni los curas saben latín. Muchas de aquellas agresiones verbales o fácticas estuvieron plenamente justificadas en ocasiones por ambas partes. He escrito «estuvieron». Porque si en estos tiempos existe una sola religión perseguida mundialmente por burlas, insultos, laicismos intolerantes y monstruosos asesinatos, esa es el cristianismo. No es equiparable el pasar unos días, o semanas en labores sociales en una ONG, con el hecho de entregar la propia vida a los demás por todo el tiempo en que tengamos un halito de aliento, cosa ignorada deliberada, consciente e intencionadamente incluso por parte de la Iglesia romana.

Nada tiene que ver la pobreza evangélica de la clausura, con la miseria de pobres naciones arrasadas, ni con la adoración a los pies de Cristo con incienso. Nada más hipócrita, manipulador, ni tergiversador que confundir deliberadamente estas cuestiones. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que nadie crea nada. Hannah Arendt dixit.

Herrera Oria no era beato, ni melifluo, ni blando, ni utilizaba capas pluviales compradas en un ‘chino.’ Tenía las ideas tan claras que tardó muchos años en entrar en el sacerdocio. Hay un cierto paralelismo entre las vidas de hombres fuertes como el cardenal John Henry Newman, incluso Tomas Moro y Tomas Becket, o el propio Pablo VI en su aparente fragilidad física y su vida intelectual, con la de Don Ángel. Ser uno más entre trece hermanos imprime carácter, tener cuatro hermanos jesuitas muestra el ambiente en que se crió, ser Abogado del Estado con veintiún años implica una mente privilegiada y un carácter indomable, crear la Asociacion Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas demuestra la visión de la necesidad de la presencia de los católicos en la vida pública, crear y dirigir durante veintidós años el periódico El Debate en 1910 con una ideología claramente conservadora y católica sigue la misma senda de intelectualidad política y fe, siempre presentes en su vida. Pero llega el momento de tomar la decisión que tenía que tomar: elegir entre la vía de la vida pública o la del sacerdocio. Y elige esta última sin dudar, porque en el fondo sabe que sus acciones irán siempre dirigidas a dar testimonio desde el pulpito de sus férreas convicciones religiosas, pero también políticas. Cuando era Obispo de Málaga, lo recuerdo entrando en la Catedral revestido de cardenal, acompañado de seminaristas, diáconos, canónigos y el órgano barroco tronando en medio de unas naves abarrotadas en misa de una los domingos, a la que asistía con mis padres, hermanos y resto de familia. Ocupaba su sitial, una especie de trono, que hoy se guarda en el museo catedralicio y su homilía se transformaba en un mensaje social de justicia, denuncia de la injusticia y la pobreza en aquellos tiempos que le llevaron en más de una ocasión a tener serios problemas con El Pardo

Dos líneas claras siguió su magisterio en consonancia con sus inquietudes y su forma de pensar. Una, la fundación del CEU, del Colegio Mayor San Pablo y el Pío XII y el germen de ICADE, como el mundo aristotélico de la creación de una aristocracia intelectual, del saber, del conocimiento y de la inteligencia con fuertes raíces cristianas, a la vez que la construcción de un inmenso cuerpo doctrinal en sus escritos. Otra, su trabajo social contra viento y marea creando doscientas cincuenta escuelas rurales en la provincia de Málaga en la que el analfabetismo llegaba al ochenta por ciento. Allí aprendían a leer y a escribir niños y mayores, nietos, abuelos, padres e hijos, a la vez que la institución era también dispensario y centro de atención médica y reuniones sociales. Esa fue su gran visión. Había que ayudar al ser humano por dentro y por fuera. Málaga la roja conducida al conocimiento por un hombre de las montañas del norte que sabía cuál era su misión y estaba dispuesto a cumplirla. Ejemplo vivo de acción frente a la Iglesia languideciente, acomodaticia y sostenible de hoy. Su voz clamaba en el silencio sonoro de la Catedral, denunciando injusticias y exigiendo en los demás la misma pasión que él ponía en vivir la vida con inteligencia extrema y amor fraterno, a la vez que aplicaba el mismo celo en la liturgia y el rito, la grandeza en la adoración y la belleza en las ceremonias, porque de la misma forma que amaba su labor en favor de los necesitados, aquello no era sino otra forma más de venerar al Altísimo. La Iglesia ocupaba un lugar en la sociedad, que muchas veces no coincidía con la de los poderosos. Recuerdo la pompa de su nombramiento como cardenal y la ceremonia que encabezaba un legado pontificio con ese tipo de indumentaria blanca imposible de tremolante casco, que trajo a Málaga desde Roma el capelo cardenalicio que le enviaba Pablo VI, cuyos enfrentamientos con el Régimen ocupaban los periódicos de Europa. Pompa sí, pero mensajes rotundos también.

Don Ángel, como siempre fue llamado en nuestra ciudad, era un caso especial en el que se aunaba el derecho, el periodismo, el sacerdocio, el servicio a Dios y a la sociedad y por encima de todo su labor social, desde la creación de las Escuelas Rurales, en lo que tanto trabajó el recién desaparecido Paco García Mota, entonces un joven lleno de ardor y fuerza, hasta la construcción de viviendas sociales en Huelin, que hasta eran un modelo de arquitectura social para el mundo de hoy, al ser casas unifamiliares con un jardincito humano por las que se pagaban tres pesetas literalmente, lejos del criterio, que después se impuso, del mundo colmenero de torres agobiantes en barrios que no eran sino escuelas de marginalidad. Mucho habría que aprender del mundo de la Iglesia de ayer. Mucho. Por no decir casi todo. Quizás yo tuve mucha suerte, pero mi recuerdo no va ligado a represión, ni a agresiones sexuales, ni a canticos patrioteros, ni a brazos en alto. Nunca cantamos el Cara al sol en los jesuitas, conocía a la Generación del Veintisiete con catorce años, puede ser que entonces existieran varias patrias en España y a mí me tocó la mejor. Tuve la suerte de conocer el mundo de Don Ángel Herrera y eso ayuda mucho para soportar las jugarretas, traiciones y deslealtades con que después nos obsequia el mundo de hoy. En tiempos recios, no hacer mudanza. Eso lo dijo otro hombre fuerte, también del norte, Ignacio de Loyola.