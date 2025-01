Navidad pa tu prima

Paseantes felices. / gregorio marrero

Lunes. Qué decir a estas alturas de las Navidades. Nada. Lo mejor es desear que les haya sido propicia y que los Reyes le dejen buenos propósitos, buenos regalos, ilusión y fuerzas para la cuesta de enero. O un polinomio. Yo tuve un compañero de Facultad que siempre pedía en su carta a los Reyes un polinomio. Ignoro qué habrá sido de él. Cuestas. Como si febrero no costara subirlo o como si septiembre no fuera también cuesta arriba. Se habla poco de las cuestas y si se habla es para endosarles el adjetivo empinadas. A ver si vamos renovando la adjetivación. Se hace cuesta arriba leer un texto mal adjetivado. En Jaén hay muchas cuestas, por ejemplo. También en algunos pueblos de esta u otra provincia. Hoy es un buen día para ir a un pueblo y almorzar en una venta, dejando ya para otro día el régimen, la lechuga y la fruta. Cuántos platos de los montes, huevos rotos, morcillones, chorizo con patatas o migas se despacharán hoy por esos mundos de Dios y del diablo. Para bajarlo, habrá que subir alguna cuesta. Después habrá siestas inmensas, obispales, siestas de currela y de burgués, siestas largas y cortas, de pijama y orinal o sobre una silla, siestas eróticas, en soledad o sofaleras, siestones. Y por la noche, agua y tal vez remordimientos. Ceno endivias. Cero envidias.

Martes. «Tardas mucho tiempo en descubrir que eres idiota, pero cuando lo haces ya ha pasado suficiente tiempo como para que mucha gente lo haya descubierto pero te quiera». (Ignacio Peyró).

Miércoles. Me da pereza hacer balance de 2024 cuando ya hemos casi consumido la primera semana del 2025. Por cierto: ¿hasta cuándo se dice feliz año nuevo? propongo que hasta el día quince. Por aportar algo, digo, a los debates de nuestro tiempo. Llegará una era en la que los balances nos los haga la Inteligencia Artificial. Le suministraremos unos datos y nos dirá: este año ha sido bueno pero no excelente, tiene parámetros como para ser considerado entre los diez mejores de tu vida pero ha habido cosas negativas. Por ejemplo. O si es una IA más directa y precisa puede decirte: has tenido un año de mierda. O un año cojonudo. La gente que ha nacido en el 2000 tiene ya 25 tacos, que es una manera, para los que ya tenemos algunos más, de visualizar cómo corren los años. Busquen una columna de Manuel Vicent titulada El tiempo. Ya mismo Navidad.

Jueves. Leo los datos de audiencia de la Nochevieja. Broncano y Lalachus se han impuesto a Chicote y a Pedroche. La cofradía del santo Pedroche. Bonita pugna. Yo vi a Broncano. Me incomodó un poco ese aire como de despiste e improvisación, pero después me hicieron gracia algunas de sus paridas. La gente le ha reprochado no sé qué falta de respeto religioso. Unos, sinceramente. No hay por qué ofender a nadie. Otros, ofendiditos prestos a reclamar que les hagan casito. Qué ganas de rasgarse las vestiduras. Hay gente que se las rasga y, claro, se queda en pelotas y da un espectáculo lamentable. Hay que tener buen cuerpo (y cerebro) para rasgarse las vestiduras. Y no rasgárselas a cada momento.

Viernes. Cae en mis manos una edición antigua de la biografía que Manuel Chaves Nogales le hizo a Juan Belmonte. Lo interesante es que lleva un epílogo de Josefina Carabias. Había leído a otros prologuistas de esta mítica biografía, que se lee como una novela. Pero nunca había indagado en qué opinaba la gran Carabias, periodista pionera, histórica y en parte recuperada por algunas pequeñas editoriales. Los hallazgos bibliográficos me ponen de buen humor. Eufórico incluso. Lo malo es que me dan hambre. Hambre de más libros. En la mesilla esperan unos cuantos. Me lanzo a la calle a mezclarme en el gentío que va de compras. Como si fuera un átomo en una gigantesca célula con millones de átomos dando vueltas y chocando entre sí. Espero que alguien esté solazado observando este espectáculo desde arriba. O desde abajo. No encuentro nada.