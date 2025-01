Nosferatu y nuestros vampiros

Le debo a Ramón Pérez-Maura que me refresque la memoria a propósito de Federico Mayor Zaragoza, recientemente fallecido, y es que se me estaban desdibujando ya los recuerdos. Lo que más importa de Federico es que viniendo de un falangismo apasionado acabara fundido a la izquierda pidiendo el voto para Alfredo Pérez Rubalcaba en 2011 y la libertad de los etarras presos en 2013. Estas cosas también hay que recordarlas, más allá de que fuera subsecretario de Educación con Arias, ministro del mismo ramo con Calvo-Sotelo o dirigiera la UNESCO. ¡Valiente camaleón político!, de camisa azul mahón, y correaje, a lo que hiciera falta. Pero esto solo fue posible porque la izquierda le permitió lavar aquella primera prenda y que la llevara al tinte. Bueno, y también gracias al borrado/blanqueado de su CV, porque han desaparecido hasta las referencias de la Wikipedia de que Franco, a propuesta del ministro Solís, le otorgó la Gran Cruz de Cisneros, creada por decreto del 8 de marzo de 1944, para premiar a quienes demostraron un alto espíritu durante la dictadura. Otra historia tiene que ver con el cómo fue elegido rector de la Universidad de Granada. Mayor quedó el tercero de los votados pero, acompañado por su padre -Federico Mayor Domingo, al frente de una concesión de Franco para fabricar antibióticos- se fue al ministro Villar Palasí y denunció a los otros dos candidatos por comunistas. Fue designado él, claro, y después hasta nombrado procurador en las Cortes. Y podríamos seguir recordando hazañas bélicas, con permiso del SECED, como el cierre de la Universidad de Valladolid. Pero no merece la pena. Descanse en paz. Ahora, el presidente, que va a celebrar entre rituales necrófilos los cincuenta años de la muerte de Franco, podría acordarse de él, aunque no creo, eso no se le hace a los amigos. A ver si nos va a pasar como a Ramón Gómez de la Serna, quien dijo aquello de que tenía tan mala memoria que se olvidó de que tenía mala memoria y comenzó a recordarlo todo.

Después también pasan otras cosas, como en Jaén, que le quitan la cartera municipal al PP, inocente él con los videojuegos.

Otro éxito de taquilla es el nuevo Nosferatu, como si no tuviéramos bastante con nuestros vampiros nacionales. Siempre preferí el de Murnau (1922). El nuevo director, Robert Eggers, se ha inspirado en el folclore para crear un monstruo con aspecto de cadáver putrefacto, interpretado por Bill Skarsgard, y que tiene atractivo sexual, que es lo difícil. Pero más difíciles son otras cosas, como que tengamos un Ministerio de Memoria Democrática. Algunos historiadores señalan que las leyes de memoria histórica y democrática, y el propio ministerio, son contrarias a la Resolución del Parlamento Europeo de 17 de enero de 2024 sobre la conciencia europea, porque «la memoria histórica conlleva un claro grado de subjetividad, dado que la elección de qué recordar y de cómo se interpreta el pasado implican necesariamente juicios de valor». Europa sí cuando conviene, y cuando no pues giro el cuello. Recuerdo que Dalmacio Negro ya hablaba de la UBE, la Unión Burocrática Europea. Pero estas cosas son posibles porque hay un Gobierno socialcomunista con el apoyo de la extrema derecha nacionalista vasca y catalana, el único de la UE y hasta de la OTAN con estas pintas.

Pero para rarezas, la denuncia de una mujer a su hombre por «agresión sexual» porque «el acto» terminó quince minutos después de la hora acordada. El juez archivó el caso, aunque el documento de consentimiento establecía una franja horaria concreta, y es que no puede entenderse este «con un carácter tan estricto», dice su señoría, y eso me parece también a mí, que lo tendré en cuenta en mis próximas rúbricas.

Más misteriosa aún es la identidad de quiénes protagonizaron los brutales disturbios en Alemania, con muertos incluidos, y Francia esta Nochevieja, más allá de la bestia que causó quince víctimas en Nueva Orleans atropellando transeúntes con su furgoneta, que este era del Estado Islámico. Pero ¿quiénes eran las otras hienas, que nadie identifica, que se quieren olvidar y que salieron a la calle con pirotécnica al cinto para llevarse por delante a quienes les hicieran frente? Porque la identidad es importante, ¿no, wokes? Luis Cernuda dibujó estas palabras:

Acaso los amantes acuchillan estrellas,

acaso la aventura apague una tristeza.

Mas tú, noche, impulsada por deseos

hasta la palidez del agua,

aguardas siempre en pie quién sabe a cuáles ruiseñores.