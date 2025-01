Ya vienen los Reyes

Los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. / Álex Zea

Nunca he sido muy monárquica, ni soy muy fan de los reyes que detentan el poder sin preocuparse del pueblo. Sin embargo, hago una excepción con sus Majestades de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar. ‘Una chirigota con clase’, agrupación del COAC en 1996, tiene un pasodoble que a mi parecer engloba muy bien ese sentimiento de magia que envuelve la noche de Reyes, y que empieza diciendo: «a todos los mozalbetes traviesos, buenos y malos. Flacuchos y regordetes nos pones juguetes los tres Reyes Magos». Esa noche no importa si tienes sesenta años, vuelves a ser un niño. Vuelves a tener esa emoción de la espera, de correr para ver si han pasado por tu casa y ver qué te han traído. A mí, más que recibir regalos me gusta ver las caras de los otro cuando ven que le han traído lo que querían, o incluso que los Reyes han traído algo que no estaba en la carta, pero que querían. Me gusta también la parafernalia, poner los zapatos, dejar agua para los camellos… Además, en mi casa la tarde que precede a la noche de Reyes se merienda roscón de con chocolate caliente, un manjar propio de sus Majestades. Hay un montón de cosas que rodean la noche de Reyes. Se empieza por la merienda, luego la cabalgata, donde corres a coger caramelos y saludas a los Reyes. De vuelta a casa cenar algo ligero y poner los zapatos. Esa noche, la de Reyes, siempre duermo inquieta, y escucho a los camellos en mi patio resoplando por todo el trabajo que les queda por hacer.

Sólo espero que está tradición española no se pierda en el maremágnum de la globalización. Hay cada vez más niños que piden a Papá Noel, que es una tradición que nosotros importamos de Estados Unidos, pero que en realidad tiene su origen en la tradición católica europea. La carta a los Reyes Magos es parte de nuestra cultura y no deberíamos dejar que se pierda. Entiendo el argumento de que los niños tienen así más tiempo para jugar con los regalos, pero el tiempo, como ya sabemos, es algo incierto, imposible de medir con precisión e inexacto. Lo que sí podemos asegurar es que sus Majestades de Oriente llevan trayendo regalos a los niños desde hace muchos años y no creo que quieran dejar de hacerlo. Por eso quiero pedir a todos los niños que hagan su carta a los Reyes, que sean buenos y que esperen en ese duermevela nervioso la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Espero que todos hayáis sido buenos y que pasen por vuestras casas dejando el regalo más bonito, que es volver a ser niños otra vez, tengamos la edad que tengamos. Ya vienen los Reyes.