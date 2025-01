Fiesta de los Verdiales en Puerto de la Torre

La fiesta de los verdiales que se celebra todos los años el 28 de diciembre en el Puerto de la Torre es una celebración que rinde homenaje a la rica tradición musical y cultural de nuestra provincia. Esta celebración que reúne a grupos de verdialeros que interpretan este estilo es uno de los mejores reclamos turísticos para estas fechas que contamos en nuestra ciudad. La fiesta no solo destaca por la música, sino también por la gastronomía que se nos ofrece durante la jornada: ricas carnes acompañadas de un excelente vino local. Es un día en el que todos lo años podemos disfrutar de una de nuestras fiestas más enraizadas en nuestra cultura. Si no has tenido la ocasión de visitarla te animo a que el próximo diciembre lo hagas.