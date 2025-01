Míralos a los ojos, me verás

Comenzamos un periodo importante para INCIDE, en el que celebramos nuestro trigésimo quinto aniversario. Un momento en el que impulsamos nuevas iniciativas y mantenemos nuestra labor activa por los ideales y principios que nos han movido todos estos años. A lo largo de este tiempo hemos generado incidencia social y política en la defensa de los valores de la escuela pública, de los derechos de la ciudadanía, de la protección a la infancia, adolescencia y juventud, una defensa de la igualdad, la diversidad, de la memoria, del progreso, la laicidad, de la solidaridad y el desarrollo personal y comunitario. Trabajamos por la construcción de una ciudadanía libre y responsable, que conoce sus derechos y sus deberes, que ejerce un pensamiento crítico consciente de que nadie puede quedar atrás, que presiona para lograr una igualdad de posiciones y el reconocimiento del otro o de la otra como igual, que trabaja por un presente y un futuro sostenibles.

Y para lograr todo eso seguimos en las calles, acompañando a las vecinas y vecinos de las barriadas, acompañándolas/os en sus procesos, en su movimiento constante por la inclusión, por la formación y la construcción de espacios de convivencia saludable y abierta. Lo hacemos también movilizando conciencias allá donde sea necesario, en foros, redes de trabajo o ante las instituciones públicas y privadas sin miedo a mostrar las realidades que vivimos y que nos muestran horrores, errores, las brechas que existen o que surgirán, pero también los avances, esos pequeños logros que día a día nos alientan a seguir.

Aprendemos siempre y en cada lugar, porque no hay transformación social si creemos que tenemos la solución y no que la sociedad cambia, que la gente cambia, que las personas se mueven, que hoy se puede estar bien pero mañana regular o mal y que solas o con nuestra ayuda puede estar mejor. Sabemos que los derechos se reivindican y se logran pero que hay que cuidarlos para no retroceder porque no nos conformamos. Somos activistas comprometidas y comprometidos con la justicia social, luchadoras/es contra las violencias machistas, contra los CIEs, contra el racismo y la xenofobia, contra el sinhogarismo y por una vivienda digna, por un empleo también digno para todas y todos, principalmente para las y los jóvenes a quienes se les está ensombreciendo el futuro. Rechazamos la pobreza y la exclusión, las guerras y el genocidio, cualquier vulneración de los derechos de la infancia, adolescencia y juventud ya sea en materia educativa, social, económica, digital, los abusos y las agresiones.

Sabemos que no lo hacemos solas ni solos ya que contamos con cientos de entidades hermanas y amigas que asumen el liderazgo o nos acompañan en este camino y comparten este trabajo junto a las instituciones públicas y privadas, incluidos los medios de comunicación que nos apoyan. Gracias a todas ellas estos 35 años han merecido la pena y nos mueven a continuar. Estamos cerca siempre por y para la gente.

«Donde llore un bebé recién nacido

hambriento,

donde haya una lucha contra la sangre y el

odio en el aire

mírame, mamá. Estaré allí.

Donde quiera que haya alguien peleando por

un lugar donde quedarse

o por un trabajo decente o una mano de

ayuda,

donde quiera que alguien luche por ser libre

míralos a los ojos mamá, me verás»

(The Ghost of Tom Joad, Bruce Springsteen, basada en Las Uvas de la Ira de John Steinbeck)