Otro año queda atrás

Enero empieza después de Reyes. Leo que la ciencia va cayendo en la cuenta de que la memoria se guarda en todas las células del cuerpo, no solo las neuronas. En realidad la memoria es solo la inercia de lo sucedido que va dejando el tiempo a su paso, como la estela del cometa o los círculos de edad en los troncos. Un instinto de supervivencia del presente. Luego ese recuerdo nos llamará toda la vida, sin dejarnos ir lejos, como la cadena del perro, y al final se empeñará en que nos quedemos, sin dejarnos ir fácilmente. El carpe diem (vive tu día) es un analgésico para que la parte infeliz del pasado no duela. Sin la inercia y su cacharrería de pasado no somos nada ni vamos a ninguna parte, pero hay que darle tirones a los días para no quedar presos de ella, vueltos estatua de sal como la mujer de Lot. En ese juego de espuelas y riendas consistirá, supongo, el arte de cabalgar la vida.

