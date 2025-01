Día de rebajas hasta 70%

Hay que poner límites a la religión. No se puede hacer magia de cualquier cosa. Hay que impedir que la fe ofenda al pensamiento humorístico. Abogados humorísticos y Haz reír anuncian que denunciarán las querellas que se presenten contra la libertad de expresión consagrada por el artículo 20 de la Constitución.

Entre los socialistas, estén en el gobierno o en el banquillo, se confunde cada día más el gobierno con el Estado. No sólo por el caso del fiscal general del Gobierno -Pedro Sánchez, 25/9/2020 «¿De quién depende la fiscalía? Pues ya está»- sino por las declaraciones de José Luis Ábalos quien ve que la extrema derecha y la derecha a través del comisionista y sobornador Víctor de Aldama intenta «un golpe de Estado por otras vías de las conocidas en este país». Golpear al gobierno -ni siquiera con golpes bajos- no es golpear al Estado.

Leído en el suelo de un parque: «Muchas gracias, Caudillo. 1975-2025». Empiezan las celebraciones de la muerte de Franco. Esta pintada -quizá contra su voluntad- agradece que Franco siga muerto. Aunque el gobierno de Pedro Sánchez lo haya desenterrado y desolvidado para alimentar con sus restos a la extrema derecha añorante y a sus nietos, hijos del fracaso del BUP y de la ESO, Franco no ha resucitado, creencia que amargó los primeros años de la democracia con el condicional «si levantara la cabeza». El abogado y escritor Fernando Vizcaíno Casas hizo fortuna con ‘Y al tercer año resucitó’ que fue novela, película y cómic en fascículos encuadernables.

Si la inflación y el precio de la vivienda facilitan en el mundo el ascenso de la extrema derecha quiere decir que la democracia -con lo cara que es- ha de salir barata a los votantes. Cuando la gran recesión de 2008 la izquierda saltó con la indignación, que es la reacción ante algo que no se merece (de lo que no se es digno, palabra muy grata a la zurda). Ahora la carestía lleva a la derecha el enfado , que tiene que ver con el hado, el destino, el encadenamiento de sucesos considerado necesario y fatal. Llamo «enfado» a lo que se suele llamar «cabreo» por no crispar ni polarizar.

